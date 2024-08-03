На юге Камчатки пропали московские туристы без гида, карт или компаса 1 августа

На юге Камчатки пропали московские туристы, супруги Ходкевичи. Они отправились в поход без гида и без карт или компаса, но с навигатором. 1 августа они рассказали о намерении перейти реку Паужетку и до вечера дойти до поселка Паужетка, однако там так и не появились, и связь с ними оборвалась.
Они направлялись к Белым водопадам, популярной достопримечательности. В регионе участились встречи с медведями, из-за чего в некоторых местах введен режим ЧС и усилены меры безопасности, сообщает Tourdom.Ru.
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