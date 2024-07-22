Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 88,0206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 96,0371
В Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна отеля на Невском проспекте и погиб
  1. Главная
  2. Происшествия

В Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна отеля на Невском проспекте и погиб

Шестилетний ребенок из Саудовской Аравии скончался в результате несчастного случая во время отдыха в Санкт-Петербурге. Он упал из окна на Невском проспекте, где семья остановилась на пятом этаже в отеле Catherine Art Hotel 4*. Инцидент произошел ночью в период с субботы на воскресенье.

Мальчика сразу же госпитализировали в больницу Раухфуса с серьезными травмами, включая перелом лобной кости и внутренние повреждения. Несмотря на интенсивные усилия медицинской команды, которая боролась за его жизнь более двенадцати часов, спасти ребенка не удалось. В воскресенье врачи подтвердили его смерть. По факту произошедшего начата проверка Следственным комитетом, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: web.archive.org/Наталья Филатова (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

В Литве призвали подготовить пятнадцатый пакет санкций против России

В Литве призвали подготовить пятнадцатый пакет санкций против России

Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призывает государства Европейского Союза незамедлительно приступить к разработке пятнадцатого пакета ограничительных мер в отношении России, несмотря на неоднократные заявления западных стран об их неэффективности.

Читать полностью
Песков: Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис на пост президента США

Песков: Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис на пост президента США

На сегодняшний день Московский Кремль не может дать оценку кандидатуре члена Демократической партии Штатов, 49-ого вице-президента Соединённых Штатов Америки Каммалы Харрис на пост главы государства. Об этом информировал бессменный пресс-секретарь Владимира Путина в должности президента и председателя правительства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Вирусолог Чумаков: в группе риска лихорадки Западного Нила пожилые люди

Вирусолог Чумаков: в группе риска лихорадки Западного Нила пожилые люди

В России были зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

Читать полностью
Визажист Ножичкина: летом важно отказаться от тяжелых тональных средств

Визажист Ножичкина: летом важно отказаться от тяжелых тональных средств

Визажист-стилист Полина Ножичкина в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своими рекомендациями по уходу за кожей летом и выбору косметики.

Читать полностью

Новости