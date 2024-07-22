Шестилетний ребенок из Саудовской Аравии скончался в результате несчастного случая во время отдыха в Санкт-Петербурге. Он упал из окна на Невском проспекте, где семья остановилась на пятом этаже в отеле Catherine Art Hotel 4*. Инцидент произошел ночью в период с субботы на воскресенье.

Мальчика сразу же госпитализировали в больницу Раухфуса с серьезными травмами, включая перелом лобной кости и внутренние повреждения. Несмотря на интенсивные усилия медицинской команды, которая боролась за его жизнь более двенадцати часов, спасти ребенка не удалось. В воскресенье врачи подтвердили его смерть. По факту произошедшего начата проверка Следственным комитетом, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: web.archive.org/Наталья Филатова (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)