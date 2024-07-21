В Северной Осетии проходит всероссийский слет юных туристов, в котором участвуют более 300 молодых людей из 28 регионов России. Мероприятие организовано на базе альплагеря "Комы-арт" в Дигорском ущелье.
Участникам предстоит пройти индивидуальные маршруты по различным ущельям, выполнить краеведческие задания и защитить отчеты о проделанной работе. В программу также входят различные конкурсы и квизы.
Финал слета запланирован на 2 августа.
Организаторами выступают министерства просвещения и образования и науки РСО — Алания. Цели мероприятия — развитие юношеского туризма, патриотическое воспитание и знакомство с культурой Северного Кавказа, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Nartin r (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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