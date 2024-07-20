В первом полугодии 2024 года туристический поток в Кисловодске вырос на 70% по сравнению с 2019 годом, достигнув 228 тыс. человек. Глава Кисловодска Евгений Моисеев подчеркнул, что благодаря развитию различных видов туризма по инициативе губернатора Владимира Владимирова, курорт достиг рекордного количества посетителей в 900 тыс. человек за полгода.
Существенный рост туристического потока способствует увеличению экономического потенциала города и предоставляет местным жителям новые возможности для заработка, сообщает ТАСС.
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