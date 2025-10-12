Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пицунда
© commons.wikimedia.org by Наталья Филатова is licensed under CC BY 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:36

Ночной удар в Абхазии: как поездка за впечатлениями превратилась в опасное испытание

Безнадзорный скот остаётся угрозой для туристов в Абхазии — путешественница предупредила о рисках ночных поездок

Не каждый турист ожидает столкнуться с опасностью там, где планирует отдых и новые впечатления. История, о которой рассказала путешественница Мария, опубликована в блоге и стала поводом для серьёзных размышлений о безопасности в Абхазии. Во втором предложении этого материала мы укажем источник — речь идёт о её личном опыте, описанном в авторском блоге.

Ночной удар: безнадзорный скот и риск на дорогах

Сентябрьская поездка по восточной Абхазии едва не закончилась трагедией. Возвращаясь вечером с маршрута в сторону Анжуйского шоссе, группа туристов столкнулась с тем, о чём давно предупреждают на тревел-форумах: крупный рогатый скот на трассе. В районе села Акуаскиа, около 19:20, их прокатный автомобиль врезался в буйвола, стоявшего на проезжей части без какого-либо присмотра.

По словам Марии, видимость была практически нулевой — дорога не освещается, а встречные машины слепили фарами дальнего света. Опытный водитель снизил скорость до 45 км/ч и попытался уйти вправо, но избежать удара не удалось. Пострадавших не было, однако автомобиль получил серьёзные повреждения. Животное, раненое, ушло в темноту.

Мария отмечает, что при иной скорости последствие могло стать фатальным: "если бы мы взяли индивидуальную экскурсию/такси и ехали бы с местным водителем, само собой, на более высокой скорости", трагедии было бы не избежать.

От участия к давлению: как меняется тон

Первые минуты после аварии показались обнадёживающими. Жители села собрались у машины почти сразу, проявляли участие: спрашивали о самочувствии, помогали осмотреть автомобиль, звали в гости и предлагали "снять стресс" алкоголем. Туристы созвонились с прокатной компанией и вызвали эвакуатор. Местные тоже предложили свой и даже вызвали машину, но путешественники отказались, ожидая транспорт от фирмы.

Ситуация изменилась после отказа. Один из жителей подошёл и потребовал компенсацию "хозяйке буйвола". Туристы объясняли, что животное находилось на дороге без присмотра, да ещё в темноте. Но их доводы не слушали. Снова собралась толпа, нашлась и предположительная владелица животного. Кто-то уверял, что "было светло", а на упоминание возможной гибели людей в подобных условиях один из местных ответил:
"Мы бы вас закопали, а ваши наследники должны были бы заплатить за буйвола".

Когда подъехал эвакуатор от прокатной компании, прозвучало прямое предупреждение: "не отпустим, пока не заплатите". Хозяйка вызвала ГАИ и заявила, что водитель пьян, хотя до этого жители сами предлагали алкоголь. Это усилило подозрения туристов, что ситуация не случайна.

Чтобы не задерживаться — в Гагре их ждал маленький ребёнок, — путешественники вынужденно отдали деньги. На следующий день они оплатили и ущерб машине по договору аренды. Но платить людям, фактически причастным к аварии, по угрозам, оказалось самым унизительным моментом всей истории.

Преднамеренность или совпадение?

Мария убеждена: произошедшее может быть не просто несчастным случаем. Она перечисляет обстоятельства, которые выглядят как элементы заранее продуманной схемы:

  • подряд три встречные машины с дальним светом;
  • буйвол ровно посредине полосы;
  • слишком быстрое появление группы сельчан;
  • навязчивое предложение выпивки;
  • вызов "своего" эвакуатора;
  • затишье после отказа от их услуг;
  • вызов ГАИ с ложным обвинением;
  • переход от "доброжелательности" к давлению.

По её словам, это напомнило классическую тактику мошенников: сначала снижение бдительности, потом жёсткое психологическое давление.

Удар по впечатлениям и репутации страны

Мария подчёркивает, что это не первая её поездка в Абхазию — раньше регион вызывал восхищение: природа, колорит, атмосфера, водопады Ткуарчала, заброшенные города. Восточная часть страны казалась перспективной и малоизведанной, и именно это направление они решили исследовать. До инцидента поездка доставляла удовольствие.

Однако после случившегося, как отмечает автор, желание возвращаться исчезло: "возвращаться в страну, где местные жители так относятся к российским туристам… желания нет". Она подчёркивает, что путешественники приносят основной доход, но отношение к ним может быть не просто равнодушным, а агрессивным.

Отдельно она обращает внимание на беду, о которой говорят многие туристы — безнадзорный скот на дорогах, особенно ночью. Некоторые жители считают коров, буйволов и лошадей на трассе "нормой". Это делает поездки по стране — будь то на прокатных авто, такси или личном транспорте — опасными.

Что стоит за такими случаями

Мария не рассчитывает вернуть деньги: "скорее всего, их сразу вывели", да и доказать что-то сложно. Но считает важным предупредить других. Она подчёркивает, что будь то организованная схема или стихийное вымогательство, общим остаётся одно — неприемлемое обращение с туристами.

В финале она делает вывод: из-за подобных историй страна теряет лояльных гостей и хорошую репутацию. Проблема выгула скота остаётся нерешённой, а вместе с ней — и атмосфера небезопасности на дорогах. К этому добавляется использование давления, угроз и схем с участием нескольких человек, что делает ситуацию особенно тревожной.

"Надеюсь, что эти проблемы когда-нибудь будут радикально и креативно решены", — пишет Мария, но сама возвращаться в страну пока не планирует.

