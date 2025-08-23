Воры и туристы: города, где лучше дважды проверить карманы

Популярные направления часто становятся "раем" для карманников. Там, где толпы туристов, легко затеряться и "работать незаметно". Я сам не раз сталкивался с кражами и понял: даже в самых красивых странах нужно держать ухо востро.

Европа: классика карманников

— Испания (Барселона, Мадрид): метро, Рамбла, пляжи — лидеры по числу краж у туристов. Здесь работают профессиональные группы, отвлекающие внимание.

— Италия (Рим, Неаполь, Флоренция): туристические улицы и вокзалы. Часто действуют подростки или женщины с детьми.

— Франция (Париж, особенно вокруг Эйфелевой башни и в метро): карманники работают "в команде" и используют отвлекающие приёмы.

Латинская Америка: риск в толпе

— Бразилия (Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу): помимо карманных краж, бывают случаи "снятия часов или цепочки" прямо на улице.

— Мексика (Канкун, Мехико): туристические зоны относительно безопасны, но транспорт и рынки — зоны риска.

Азия: внимательность прежде всего

— Таиланд (Бангкок, Паттайя): чаще всего — мотоциклисты, срывающие сумки у прохожих.

— Индия (Дели, Агры): кражи в толпе и на вокзалах, особенно у растерянных туристов.

— Вьетнам (Хошимин, Ханой): мотороллеры, вырывающие телефоны прямо из рук.

Личный опыт

В Барселоне у меня вытащили кошелёк в метро, хотя я думал, что держу сумку плотно. В Бангкоке знакомый потерял телефон, когда просто фотографировал улицу — его вырвали на ходу. Эти случаи научили меня всегда разделять документы и деньги и не носить всё на виду.

Итог

Чем популярнее страна и чем больше толп туристов, тем выше шанс стать целью карманников. Но это не повод отказываться от поездок: внимательность, разделение денег и использование скрытых аксессуаров значительно снижают риск.