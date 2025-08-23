Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шведская полиция
© commons.wikimedia.org by Peter Isotalo is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:09

Какие ошибки делают туристы и становятся мишенью для воров за границей

Туристы выделяются из толпы, и воры это знают. Камеры на шее, бумажные карты в руках, рассеянный взгляд — и вы уже сигнализируете: "Я здесь чужой, со мной легко". Но есть приёмы, которые помогают путешественнику выглядеть увереннее и безопаснее.

Не демонстрируйте ценности

Телефон, фотоаппарат или кошелёк лучше доставать аккуратно и только по делу. Дорогие часы и украшения привлекают внимание так же, как открытая сумка. В толпе или метро держите вещи ближе к телу, а не за спиной.

Держитесь уверенно

Даже если заблудились, не стойте в растерянности посреди площади. Лучше отойти в сторону и посмотреть карту на телефоне. Уверенная походка и осознанные движения снижают интерес к вам как к "лёгкой добыче".

Избегайте туристских клише

Гигантские рюкзаки, фотоаппараты на груди, бумажные карты — всё это выдаёт вас сразу. Местные так не ходят. Неброская одежда и смартфон с офлайн-картами помогут "раствориться" в толпе.

Личный опыт

В Риме я однажды выглядел как классический турист: фотоаппарат, кепка и бутылка воды в руках. В метро у меня едва не вытащили кошелёк. После этого я стал носить всё в рюкзаке и пользоваться телефоном незаметно. С тех пор ни одного инцидента.

Итог

Безопасность в путешествии зависит не только от страны, но и от вашего поведения. Чем меньше вы похожи на "растерянного туриста", тем ниже шанс, что вами заинтересуются воры.

