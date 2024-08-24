Паттайя планирует составлять конкуренцию Пхукету и привлекать больше российских туристов

Власти Паттайи считают наращивание туристического потока из России одной из приоритетных задач. Основные усилия направлены на улучшение туристической инфраструктуры и создание удобных условий для посещения местных достопримечательностей. Проблемой остается отсутствие прямых рейсов из России в аэропорт Утапао, однако российские туристы и предприниматели остаются важной целевой аудиторией.
Представители администрации города рассчитывают, что введение безвизового режима на 60 дней для россиян позволит увеличить их поток в Таиланд. Несмотря на конкуренцию со стороны Пхукета, Паттайя предлагает разнообразие туристических активностей и улучшенную инфраструктуру. В 2024 году ожидается рекордный прирост российского турпотока, который может достичь 1,9 миллиона человек, превысив показатели 2013 года, сообщает ТАСС.
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