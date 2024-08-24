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Власти Паттайи выделили наращивание турпотока из России как приоритетную деятельность
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Паттайя планирует составлять конкуренцию Пхукету и привлекать больше российских туристов

Власти Паттайи выделили наращивание турпотока из России как приоритетную деятельность

Власти Паттайи считают наращивание туристического потока из России одной из приоритетных задач. Основные усилия направлены на улучшение туристической инфраструктуры и создание удобных условий для посещения местных достопримечательностей. Проблемой остается отсутствие прямых рейсов из России в аэропорт Утапао, однако российские туристы и предприниматели остаются важной целевой аудиторией.

Представители администрации города рассчитывают, что введение безвизового режима на 60 дней для россиян позволит увеличить их поток в Таиланд. Несмотря на конкуренцию со стороны Пхукета, Паттайя предлагает разнообразие туристических активностей и улучшенную инфраструктуру. В 2024 году ожидается рекордный прирост российского турпотока, который может достичь 1,9 миллиона человек, превысив показатели 2013 года, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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