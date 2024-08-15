В России планируют дальше повышать комфорт и удобство для туристов

В 2025 году в Магадане откроется туристический визит-центр, который станет важным элементом развития туризма в городе. Центр будет помогать туристам в выборе маршрутов и мероприятий, делая их поездки более интересными и комфортными.
Мэр города Юрий Гришан отметил, что в Магадане активно развивается природный туризм, включая пешие маршруты и строительство всесезонного трамплинного комплекса и лыжного стадиона. Также развивается промышленный туризм по "Золотому кольцу" Магаданской области, где туристы смогут увидеть различные способы добычи золота и посетить исторические места, сообщает ТАСС.
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