На Филиппинах туристка получила смертельную травму на опасном водном аттракционе в курорте Себу. Этот аттракцион представлял собой большой надутый воздушный баллон, на котором люди прыгали, создавая эффект подбрасывания друг друга в воздух.
43-летняя женщина ударилась головой о баллон и упала в море, что привело к её гибели 19 июля.
До этого она была госпитализирована и переведена из одной больницы в другую. Местные власти приостановили работу аттракциона и пообещали усилить меры безопасности, также было начато полицейское расследование для оценки рисков и сохранения имиджа туристического направления, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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