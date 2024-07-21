На Филиппинах туристка получила смертельную травму на опасном водном аттракционе в курорте Себу. Этот аттракцион представлял собой большой надутый воздушный баллон, на котором люди прыгали, создавая эффект подбрасывания друг друга в воздух.

43-летняя женщина ударилась головой о баллон и упала в море, что привело к её гибели 19 июля.

До этого она была госпитализирована и переведена из одной больницы в другую. Местные власти приостановили работу аттракциона и пообещали усилить меры безопасности, также было начато полицейское расследование для оценки рисков и сохранения имиджа туристического направления, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)