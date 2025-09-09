Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сайгон, Таиланд
Сайгон, Таиланд
© commons.wikimedia.org by Boris Laporte is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Разрушения на Хайнане: российские туристы вышли разбирать завалы вместе с местными

Представитель властей Саньи: россияне добровольно помогли городу после стихии

Тропический шторм "Кадзики", обрушившийся на курортный город Санья (Хайнань) в конце прошлой недели, оставил после себя поваленные деревья и завалы на улицах. Но восстанавливать порядок вместе с местными службами вышли и российские туристы.

Как это было

По словам представителя отдела пропаганды городского парткома, россияне сами проявили инициативу и вызвались помочь. В районе площади Дадунхай они вместе с коммунальными службами разбирали завалы, убирали мусор и деревья, поваленные стихией.

Почему туристы решили присоединиться

Сами волонтёры рассказали, что захотели внести свой вклад в возвращение курорта к нормальной жизни:

"Мы увидели разрушения и узнали, что нужны добровольцы. Решили, что не можем оставаться в стороне".

Несколько часов совместного труда помогли быстро привести улицы в порядок.

Опасения не оправдались

Многие туристы переживали, что из-за шторма будут перебои с электричеством и водой или пострадают достопримечательности. Но город восстановили достаточно быстро, и эти опасения оказались напрасными.

Человеческая сплочённость

Стихия показала не только разрушительную силу природы, но и способность людей помогать друг другу. Так, ранее сотрудники одного из отелей Саньи оперативно пришли на помощь российской туристке с ребёнком: у малыша была серьёзная травма головы, а из-за перекрытых дорог "скорая" не могла приехать. Персонал сам организовал транспортировку в больницу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад сегодня в 14:06

Массовые гуляния и интимные прогулки — два лица столицы Грузии

Откройте для себя Тбилиси без толпы! Советы блогера, как насладиться атмосферой города во время крупных фестивалей. Узнайте, где найти уединение.

Читать полностью » Туристы привозят из Турции пряности, вина и сладости в качестве сувениров сегодня в 13:07

Кулинарные сувениры, которые передают вкус настоящей Турции

Пряности, вина и сладости из Турции становятся любимыми сувенирами туристов: они сохраняют атмосферу путешествия и передают вкус национальной кухни.

Читать полностью » В Яньцзи вместо музея науки туристы нашли ночной клуб сегодня в 13:03

Вместо "корейской деревни" туристы увидели стадион: как Китай играет с ожиданиями

Семья из Владивостока провела незабываемые три дня в Хуньчуне, открывая для себя культуру, еду и неожиданные развлечения. Узнайте, как им это удалось!

Читать полностью » Кухня Каппадокии сохраняет традиции турецкого гастрономического наследия сегодня в 12:05

Туристы открывают Каппадокию на вкус: от хлеба до турецких вин

Гастрономия Каппадокии отражает культуру и традиции региона: от мясных блюд в глиняных горшках до хлеба, вин и сладостей, которые подают в пещерных ресторанах.

Читать полностью » Туристы привозят коврики из Каппадокии как традиционный сувенир сегодня в 11:02

Почему небольшой коврик из Каппадокии ценнее магнитов и открыток

Небольшой коврик из Каппадокии — сувенир, который хранит историю региона: ручная работа, культурное значение и долговечность делают его особенным подарком.

Читать полностью » День туриста в Каппадокии начинается с полётов на воздушных шарах сегодня в 10:56

Один день в Каппадокии: что успевает турист от рассвета до заката

День туриста в Каппадокии начинается с рассветных полётов на шарах и завершается закатом над долинами: экскурсии, история и гастрономия в одном маршруте.

Читать полностью » Утренние часы считаются самым безопасным временем для шаров в Каппадокии сегодня в 9:53

Рассвет диктует правила: секреты утренних полётов на шарах в Турции

Шары в Каппадокии поднимаются только на рассвете: именно утром воздух стабилен, ветер мягкий и создаются самые безопасные и красивые условия для полёта.

Читать полностью » Лучшее время для полётов на шарах в Каппадокии - весна и осень сегодня в 8:51

Как выбрать сезон, чтобы шары в Каппадокии подарили максимум эмоций

Лучшее время для полётов на шарах в Каппадокии — весна и осень: мягкий климат, стабильные ветра и ясные рассветы создают идеальные условия.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Уайли назвала болезни, за которыми может скрываться ночная потливость
Культура и шоу-бизнес

Поклонники Бритни Спирс встревожены антисанитарией в её доме
Еда

Учёные связали диетическую газировку с риском инсульта и болезни Альцгеймера
Красота и здоровье

Психолог Ирина Бенетт: частый просмотр видео о маньяках повышает тревожность
ЮФО

Циклон принес в Крым сильные ливни и похолодание — прогноз Крымского гидрометцентра
Наука и технологии

Археологи нашли фреску с зороастрийскими жрецами в Пенджикенте
Наука и технологии

Археологи нашли бронзовый шлем на Эгадских островах
Садоводство

Депутат Никита Чаплин рассказал о новых правилах продажи дачных участков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet