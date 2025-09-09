Разрушения на Хайнане: российские туристы вышли разбирать завалы вместе с местными

Тропический шторм "Кадзики", обрушившийся на курортный город Санья (Хайнань) в конце прошлой недели, оставил после себя поваленные деревья и завалы на улицах. Но восстанавливать порядок вместе с местными службами вышли и российские туристы.

Как это было

По словам представителя отдела пропаганды городского парткома, россияне сами проявили инициативу и вызвались помочь. В районе площади Дадунхай они вместе с коммунальными службами разбирали завалы, убирали мусор и деревья, поваленные стихией.

Почему туристы решили присоединиться

Сами волонтёры рассказали, что захотели внести свой вклад в возвращение курорта к нормальной жизни:

"Мы увидели разрушения и узнали, что нужны добровольцы. Решили, что не можем оставаться в стороне".

Несколько часов совместного труда помогли быстро привести улицы в порядок.

Опасения не оправдались

Многие туристы переживали, что из-за шторма будут перебои с электричеством и водой или пострадают достопримечательности. Но город восстановили достаточно быстро, и эти опасения оказались напрасными.

Человеческая сплочённость

Стихия показала не только разрушительную силу природы, но и способность людей помогать друг другу. Так, ранее сотрудники одного из отелей Саньи оперативно пришли на помощь российской туристке с ребёнком: у малыша была серьёзная травма головы, а из-за перекрытых дорог "скорая" не могла приехать. Персонал сам организовал транспортировку в больницу.