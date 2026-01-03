Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:37

Деньги исчезают прямо из номера: где российские туристы чаще всего остаются без наличных

Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын

Кражи во время зарубежных поездок становятся всё более частой проблемой для российских туристов, особенно в популярных курортных направлениях. Потеря денег и личных вещей нередко омрачает отдых и оставляет чувство незащищённости даже в, казалось бы, благополучных отелях. Об этом сообщает "Московская газета", ссылаясь на комментарии экспертов в сфере туризма.

По данным издания, наибольшее число подобных инцидентов фиксируется в странах Юго-Восточной Азии — прежде всего в Шри-Ланке и Таиланде, а также в Турции, которая традиционно остаётся одним из самых популярных направлений у россиян.

Почему туристы становятся лёгкой добычей

Эксперты отмечают, что изменение финансовых привычек путешественников сыграло свою роль. Многие россияне всё чаще предпочитают носить с собой наличные вместо банковских карт, что автоматически делает их более заметной целью для злоумышленников.

Деньги могут исчезать прямо из гостиничных номеров. В ряде случаев подозрения падают на персонал отелей — в частности, на уборщиков, имеющих свободный доступ в номера. Такие ситуации, по словам специалистов, особенно сложны тем, что туристам трудно доказать сам факт кражи.

Рекомендации по защите денег

Юрист по туризму Игорь Косицын в интервью "Московской газете" подчеркнул, что ключевым элементом безопасности остаётся правильное хранение наличных. Он советует не оставлять крупные суммы в номере, даже если он кажется надёжным.

"Лучше сдавать наличные в сейф на ресепшене и обязательно фиксировать этот процесс на камеру", — отметил юрист по туризму Игорь Косицын.

По его словам, сама видеозапись передачи денег может стать сдерживающим фактором для недобросовестных сотрудников и упростить разбирательства в случае пропажи.

Что делать, если кража всё же произошла

Если деньги или ценные вещи пропали, эксперт рекомендует действовать без промедления. В первую очередь необходимо обратиться к администрации отеля и зафиксировать инцидент официально. Следующий шаг — обращение в полицию страны пребывания.

Чем быстрее турист заявит о краже, тем выше шансы на разбирательство и возможную компенсацию. При этом любые доказательства — видеозаписи, фотографии, документы о передаче денег на хранение — могут сыграть решающую роль.

Туристический риск и личная ответственность

Специалисты подчёркивают, что рост числа краж не означает, что путешествия становятся опаснее в целом. Однако туристам всё чаще приходится самостоятельно заботиться о своей безопасности и учитывать местную специфику.

Осознанное отношение к хранению денег и внимательность к деталям, по мнению экспертов, позволяют существенно снизить риск неприятных ситуаций и сохранить отдых без лишних потерь.

