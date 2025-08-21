Поездка в Европу обернулась лишними 100 евро: семьи недоумевают, откуда сумма

Отдых за границей всё чаще оборачивается дополнительными расходами: туристический налог становится нормой во многих странах. Его называют по-разному — туристический сбор, гостевой сбор или просто налог на путешественников. Но суть одна: поездки дорожают, а счета за отели растут не только из-за стоимости проживания.

Удар по кошельку семей

Плата, как правило, начисляется за каждого взрослого в сутки. Для семей, которые остаются в отпуске на пару недель, итоговая сумма может составить более 100 евро ещё до начала отдыха. Так произошло с семьёй Уилсон из Мидлсбро, отправившейся на Майорку.

"Обычно мы ездили в материковую Испанию", — рассказал турист Кристофер Уилсон.

Он также добавил, что не платит там дополнительных сборов, поэтому, возможно, это оттолкнёт нас от поездок на острова.

Экология против массового туризма

За введением таких налогов стоят не только финансовые интересы. Экологи утверждают, что дополнительный сбор помогает бороться с последствиями чрезмерного туризма.

"Есть много признаков перенасыщенности туристами, и один из самых очевидных — пробки. Дороги не рассчитаны на такой поток машин. А самые красивые места летом переполнены до такой степени, что ими невозможно насладиться", — заявил представитель организации "Друзья Земли" Сэнди Хемингуэй.

Великобритания в числе новых участников

Теперь к европейским курортам присоединяется и Великобритания. В Эдинбурге туристический сбор начнёт действовать с октября 2025 года для бронирований, а фактически — с 2026 года.

По словам главы городского совета Джейн Мигер, собранные около 5 миллионов фунтов будут направлены на жилищное строительство и смягчение последствий туризма.

"Стоимость проживания в центре города делает работу здесь недоступной для многих сотрудников гостиничного сектора. Поэтому использовать часть этих средств — разумно и законно", — заявил Мигер.

В Манчестере и Ливерпуле уже действуют свои сборы: от 1 до 2 фунтов за ночь. В Ливерпуле их администрирует компания Liverpool Accommodation BID, которая инвестирует средства в развитие туристической экономики города.

"Главное преимущество в том, что мы можем продвигать наш город на международном уровне", — отметил генеральный директор Liverpool Accommodation BID Билл Эдди.

Где придётся платить больше всего

Сегодня туристический налог активно взимается в самых популярных направлениях: