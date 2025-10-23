Тюмень включила счётчик: за отдых теперь придётся доплатить

Депутаты Тюменской городской думы поддержали инициативу о введении туристического налога. Об этом сообщил журналист URA. RU Илья Шмелев, присутствовавший на заседании.

"Депутаты тюменской думы одобрили инициативу по введению туристического налога. Перед этим глава города Максим Афанасьев попросил их поддержать проект", — рассказал Шмелев из зала заседаний.

Что это значит для туристов

Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев отмечал, что вопрос введения сбора был включён в повестку заседания думы.

Теперь туристический налог станет частью стоимости проживания в гостиницах, базах отдыха, кемпингах и санаториях города.

Размер и порядок взимания сбора пока не уточняются — они будут определены дополнительным нормативным актом.

Зачем вводят налог

По словам городских властей, средства от туристического сбора планируется направлять на развитие инфраструктуры, благоустройство и продвижение Тюмени как центра внутреннего туризма.

Таким образом, город присоединился к числу регионов, где внедряется механизм целевых туристических сборов, уже действующий, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.