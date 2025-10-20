Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
© commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Налог на воздух или билет в красивое будущее? Тюмень решает, за что туристы будут платить

В Тюмени предложили ввести туристический налог — ожидают 45 млн рублей дохода

В Тюмени готовятся ввести туристический налог, который, по расчётам властей, принесёт городу около 45 миллионов рублей дополнительных доходов. Местных жителей пригласили самим решить, на что направить эти средства — голосование открыто на портале "Я решаю!".

Голос горожан

В мэрии подчеркнули, что вопрос активно обсуждается и уже скоро поступит на рассмотрение городской Думы. Горожан просят не оставаться в стороне и высказать мнение о будущих приоритетах.

"Тема туристического налога активно обсуждается в Тюмени и скоро будет вынесена на заседание городской Думы. Хотим познакомить вас с основными деталями и узнать ваше мнение на портале "Я решаю!". Сейчас рассматривается несколько вариантов, на что направить эти средства", — сообщили в мэрии.

На что могут пойти средства

Среди предложенных направлений — создание бесплатных общественных туалетов, развитие мурального искусства, установка архитектурной подсветки на исторических зданиях, озеленение парков и размещение малых архитектурных форм.

Сбор планируют включить в стоимость проживания в гостиницах, санаториях, кемпингах и на базах отдыха. Владельцы этих объектов будут перечислять налог в бюджет ежеквартально.

Что это даст городу

По мнению чиновников, новый сбор поможет не только улучшить городской облик, но и сделать Тюмень комфортнее для жителей и гостей. Город рассчитывает, что участие граждан в голосовании позволит сформировать приоритеты по-настоящему "снизу вверх".

