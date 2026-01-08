Нет решения — нет налога: простая уловка, которая спасает целые города от туристического сбора

Введение туристического налога на местах не означает, что платить его будут все без исключения. Закон изначально предусматривает перечень категорий граждан, для которых эта обязанность не действует, независимо от региона и конкретного муниципалитета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на разъяснения депутата Государственной думы.

Как вводится туристический налог

Туристический налог относится к категории местных. Это означает, что он может быть установлен только решением муниципальных органов власти или законами городов федерального значения. Если соответствующее решение на территории не принято, взимание налога невозможно, подчеркнул депутат Госдумы Александр Якубовский.

Даже в тех регионах, где налог введен, его применение строго ограничено нормами федерального законодательства. Органы местного самоуправления не вправе произвольно менять базовые правила, закрепленные в Налоговом кодексе РФ.

Кто освобожден от уплаты

По словам Якубовского, перечень льготников закреплен на федеральном уровне и обязателен для применения по всей стране.

"Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране", — заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

От уплаты налога освобождены несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы. Льгота также распространяется на граждан, прибывших в регион для лечения или медицинской реабилитации, а также на лиц, находящихся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов.

Дополнительные гарантии и полномочия регионов

Отдельно депутат отметил, что туристический налог не уплачивают и граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования. Это правило действует автоматически и не требует дополнительных решений на местном уровне.

При этом субъекты Федерации и муниципалитеты вправе расширять перечень льготных категорий или устанавливать пониженные ставки налога. Однако, как подчеркнул Якубовский, сокращать федеральный список льготников запрещено. Любые дополнительные меры должны усиливать социальную поддержку, не ограничивая уже закрепленные на уровне закона гарантии.