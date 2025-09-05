Болгарские туристы тратят за границей всё больше — лидирует неожиданная страна
Этим летом болгарские туристы оставили за пределами страны внушительные суммы, причём рекордные расходы пришлись на Грецию. Там они потратили свыше 23 миллионов евро — это на 19% больше, чем годом ранее, сообщает британская финтех-компания Revolut.
На втором месте оказалась Италия, где болгары потратили около 12 миллионов евро, а замыкает тройку Великобритания — с 9 миллионами евро.
Популярные направления и рост интереса
По данным отчёта, особенно заметен рост числа поездок во Францию (+27%), Северную Македонию (+23%) и Польшу (+18%). Среди дальних направлений выделяются Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Япония.
- Египет: +77%
- ОАЭ: +60%
- Япония: +53%
Как выбирают отпуск болгары
Совместное исследование Revolut и Dynata показало, что подход к выбору путешествий у болгар разнообразен:
- 45% опираются на советы семьи и друзей;
- 42% предпочитают проверенные и знакомые места;
- 25% ориентируются прежде всего на доступные цены на транспорт и жильё.
Туристы в Болгарии: кто и сколько тратит
При этом сама Болгария тоже остаётся привлекательным направлением. Более полумиллиона иностранных путешественников воспользовались сервисами Revolut для оплаты своих отпусков в стране.
Общие расходы превысили 125 миллионов евро. Лидерами по тратам стали:
- Румынские туристы — 41 миллион евро;
- Гости из Великобритании — 28 миллионов евро;
- Путешественники из Польши — 8 миллионов евро.
