Болгарские туристы тратят за границей всё больше — лидирует неожиданная страна

Этим летом болгарские туристы оставили за пределами страны внушительные суммы, причём рекордные расходы пришлись на Грецию. Там они потратили свыше 23 миллионов евро — это на 19% больше, чем годом ранее, сообщает британская финтех-компания Revolut.

На втором месте оказалась Италия, где болгары потратили около 12 миллионов евро, а замыкает тройку Великобритания — с 9 миллионами евро.

Популярные направления и рост интереса

По данным отчёта, особенно заметен рост числа поездок во Францию (+27%), Северную Македонию (+23%) и Польшу (+18%). Среди дальних направлений выделяются Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Япония.

Египет: +77%

ОАЭ: +60%

Япония: +53%

Как выбирают отпуск болгары

Совместное исследование Revolut и Dynata показало, что подход к выбору путешествий у болгар разнообразен:

45% опираются на советы семьи и друзей;

42% предпочитают проверенные и знакомые места;

25% ориентируются прежде всего на доступные цены на транспорт и жильё.

Туристы в Болгарии: кто и сколько тратит

При этом сама Болгария тоже остаётся привлекательным направлением. Более полумиллиона иностранных путешественников воспользовались сервисами Revolut для оплаты своих отпусков в стране.

Общие расходы превысили 125 миллионов евро. Лидерами по тратам стали: