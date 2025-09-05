Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Андрос
Андрос
© commons.wikimedia.org by Maryloulou is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:37

Болгарские туристы тратят за границей всё больше — лидирует неожиданная страна

Revolut: траты болгарских туристов в Греции выросли на 19% и достигли рекорда

Этим летом болгарские туристы оставили за пределами страны внушительные суммы, причём рекордные расходы пришлись на Грецию. Там они потратили свыше 23 миллионов евро — это на 19% больше, чем годом ранее, сообщает британская финтех-компания Revolut.

На втором месте оказалась Италия, где болгары потратили около 12 миллионов евро, а замыкает тройку Великобритания — с 9 миллионами евро.

Популярные направления и рост интереса

По данным отчёта, особенно заметен рост числа поездок во Францию (+27%), Северную Македонию (+23%) и Польшу (+18%). Среди дальних направлений выделяются Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Япония.

  • Египет: +77%
  • ОАЭ: +60%
  • Япония: +53%

Как выбирают отпуск болгары

Совместное исследование Revolut и Dynata показало, что подход к выбору путешествий у болгар разнообразен:

  • 45% опираются на советы семьи и друзей;
  • 42% предпочитают проверенные и знакомые места;
  • 25% ориентируются прежде всего на доступные цены на транспорт и жильё.

Туристы в Болгарии: кто и сколько тратит

При этом сама Болгария тоже остаётся привлекательным направлением. Более полумиллиона иностранных путешественников воспользовались сервисами Revolut для оплаты своих отпусков в стране.

Общие расходы превысили 125 миллионов евро. Лидерами по тратам стали:

  • Румынские туристы — 41 миллион евро;
  • Гости из Великобритании — 28 миллионов евро;
  • Путешественники из Польши — 8 миллионов евро.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На восточных базарах торг является частью культурной традиции сегодня в 3:13

Туристы платят, а чувствуют, что выиграли: магия восточного торга

На восточном базаре покупка — это искусство торга. Рассказываем, как вести себя туристу, чтобы покупка стала частью культуры, а не просто сделкой.

Читать полностью » МИД РФ: Россия рассматривает возобновление прямых рейсов в США вчера в 20:16

Самолёты вместо санкций: когда возобновят прямые рейсы в США

Мария Захарова заявила, что возобновление прямых рейсов Россия–США стало бы символом диалога и облегчением для граждан. Пока переговоры в тупике.

Читать полностью » Власти подтвердили использование лайнера Astoria Grande для круизов на Дальнем Востоке вчера в 19:11

Между Мальтой и Камчаткой: где окажется Astoria Grande

Astoria Grande может сменить маршрут и выйти на Дальний Восток: планируется круизное сообщение между Камчаткой, Сахалином и Приморьем.

Читать полностью » Ривьера ди Леванте в Лигурии: Чинкве-Терре, Портофино и лучшие пляжи побережья вчера в 18:44

Деревушки на скалах и бухты тишины: побережье, где Италия выглядит как открытка

Ривьера ди Леванте удивляет потрясающими пейзажами и историей. Узнайте о 5 живописных деревнях, великолепных пляжах и гастрономических традициях региона.

Читать полностью » Как появились капсульные отели в Токио и Осаке — от башни Накагин до Capsule Inn Osaka вчера в 17:37

Крошечные комнаты, которые изменили города: как капсулы стали символом Японии

Капсульные отели в Японии стали символом практичности и уюта в мегаполисах. Узнайте, как они появились и какие возможности предлагают путешественникам.

Читать полностью » Хопперы, коттху и лампрайс: что входит в гастрономическую культуру Шри-Ланки вчера в 16:34

Шри-Ланка на вкус: где блинчики пахнут кокосом, а ужин прячут в банановых листьях

Шри-Ланка — рай для гурманов с уникальной кухней: откройте для себя 10 блюд, от хопперов до морепродуктов, которые поражают своими вкусами.

Читать полностью » Путешественница из Австрии назвала расходы на отдых в Палермо в мае 2025 года — около 785 евро вчера в 15:04

Шесть дней в Палермо за 785 евро: реальный бюджет поездки по шагам

Как провести незабываемые 6 дней в Палермо: от знаменитых достопримечательностей до уникальной еды и неподдельного местного духа. Узнайте всё из личного опыта.

Читать полностью » В Дагестане не принято публично обниматься и целоваться — это может вызвать осуждение вчера в 14:31

Путешествие без неловких ситуаций: что нужно знать о дагестанских традициях

В Дагестане важна культура и традиции, вот 7 ключевых правил поведения, которые помогут избежать неловких ситуаций и сделают вашу поездку комфортной.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт салата с пастой орзо, тунцом и оливками
Наука и технологии

Apple представит AirPods Pro 3 с датчиками сердечного ритма и температуры 9 сентября
Садоводство

Врачи предупреждают: стрижка газона задним ходом приводит к тяжёлым травмам
Красота и здоровье

Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью
Спорт и фитнес

Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров
Питомцы

Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии
Дом

Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет
Садоводство

Делаем грядку для огурцов: как использовать растительные отходы для питательной основы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet