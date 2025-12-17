Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Туристический образ в городе
Туристический образ в городе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:27

Туристы на Кубани не скупятся: как рост расходов меняет экономику региона

Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика

Краснодарский край стал одним из лидеров среди российских регионов по уровню расходов туристов. В 2025 году средние дневные траты путешественников на Кубани составили 2 887 рублей, что на 3,2% больше по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию "Сбераналитики", этот показатель поставил регион на уровень выше Москвы (2 120 рублей) и Московской области (1 707 рублей), но уступил лишь нескольким регионам Дальнего Востока, где расходы значительно превышают среднероссийские.

Рост расходов туристов

Рост расходов туристов на Кубани свидетельствует о повышении покупательской способности в регионе. Это также подтверждается общими тенденциями, наблюдаемыми в России в 2025 году. Средние дневные расходы туристов по всей стране составили 2 356 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с прошлым годом. Для Краснодарского края этот показатель стал еще более значимым, учитывая, что регион привлекает множество отдыхающих и является важным туристическим центром.

Важно отметить, что расходы туристов на Кубани оказались выше, чем в столичных регионах, что говорит о том, что Кубань сохраняет привлекательность для туристов с разным уровнем дохода и активной тратой на отдых.

Структура расходов

Основные расходы туристов в 2025 году на Кубани традиционно составляют траты на продукты и еду — 24% от общего бюджета путешествия. Также значительную часть средств путешественники тратят на посещение кафе и ресторанов (14,8%), покупку непродовольственных товаров, включая сувениры и одежду (12,4%), а также на обслуживание личного транспорта (7,9%). По данным исследования, большинство операций по оплате расходов проводились безналично, что также отражает рост популярности электронных платежей среди россиян.

Влияние на экономику региона

Увеличение расходов туристов также свидетельствует о росте туристической привлекательности Краснодарского края. Это связано с улучшением инфраструктуры, развитием курортных зон и расширением транспортных возможностей региона. Важно, что растущий интерес к отдыху в Краснодарском крае оказывает положительное влияние на локальную экономику, создавая новые рабочие места и увеличивая налоговые поступления.

