Пять шагов, чтобы не купить сим-карту: как Россия отпугивает туристов от связи

Российские сотовые операторы предложили Минцифры пересмотреть действующие правила выдачи сим-карт иностранным гражданам. Сегодня процедура настолько сложна, что большинство туристов просто отказывается от идеи подключать местную связь. Если инициативу одобрят, купить симку в России можно будет почти так же просто, как в Европе или Азии.

"Действующие нормы создают избыточные барьеры для иностранных граждан", — отметили представители телекоммуникационных компаний в обращении к министерству.

В чем сейчас сложность

На бумаге процедура выглядит логично, но на деле превращается в квест. Чтобы оформить сим-карту, иностранцу нужно:

Лично прийти в банк и пройти идентификацию. Зарегистрировать биометрию (отпечатки пальцев и фото). Создать учётную запись на портале "Госуслуги". Получить СНИЛС.

Все эти шаги требуют времени, знаний русского языка и доступа к российским сервисам, которых у туристов нет. В результате, как признают операторы, доля иностранных абонентов в России практически исчезла — единицы из тысяч путешественников оформляют местный номер.

Что предлагают операторы

Главное предложение — отменить обязательную биометрию при покупке сим-карты. Операторы считают, что нет смысла повторно собирать данные, которые иностранцы уже предоставляют при въезде в страну.

Кроме того, предлагается привязать срок действия номера к визе или миграционной карте. После выезда туриста из России симка автоматически блокируется. Это решение, по мнению экспертов, закроет возможные риски, связанные с безопасностью и анонимным использованием номеров.

Также компании предлагают разрешить продажу таких карт прямо в аэропортах, на вокзалах и в крупных отелях. Это сделает процесс покупки быстрым и понятным, как во многих странах Азии и Европы.

Почему вопрос актуален именно сейчас

Россия ежегодно принимает миллионы иностранных гостей, но большинство из них пользуются роумингом или подключают международные eSIM. Это дорого и неудобно.

Если процесс регистрации сделать проще, половина туристов — по оценке операторов — будет выбирать российские сим-карты, что принесёт телеком-рынку до 1,5 млрд рублей в год дополнительного дохода.

Помимо финансовой выгоды, упрощение процедуры повысит привлекательность страны для путешественников, ведь доступ к связи — одно из базовых требований современного туриста.

Таблица сравнения: Россия и другие страны

Страна Способ покупки сим-карты Время оформления Требования Россия (текущие правила) Только лично, через банк и "Госуслуги" От 1 до 3 дней Паспорт, СНИЛС, биометрия Турция В аэропорту по паспорту 10-15 минут Паспорт Таиланд В любой лавке связи 5 минут Паспорт Франция В супермаркете, без паспорта Моментально Нет ОАЭ (Дубай) В аэропорту по визе 5 минут Паспорт и виза

Советы шаг за шагом: как иностранцу подключить сим-карту в России (по действующим правилам)

Найти банк или салон связи, где обслуживают иностранных граждан. Предоставить загранпаспорт и визу. Пройти процедуру идентификации личности и биометрию. Создать учётную запись на портале "Госуслуги". Получить СНИЛС и подтвердить его через систему. Только после этого оформить сим-карту.

Большинство туристов теряет интерес уже на третьем шаге — без знания языка и доступа к российским платформам сделать это практически невозможно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Попытка использовать местную симку без регистрации.

Последствие: Блокировка номера и штраф для оператора.

Альтернатива: Дождаться официального упрощения процедуры или оформить eSIM с российским тарифом через проверенных посредников.

Ошибка: Подключение нелегальных "туристических сим-карт".

Последствие: Потеря денег и возможная передача данных мошенникам.

Альтернатива: Покупать номера только у официальных операторов связи.

Ошибка: Полагаться на роуминг без проверки тарифов.

Последствие: Счёт на десятки тысяч рублей за неделю.

Альтернатива: Использовать локальные сим-карты или международные eSIM с фиксированной оплатой.

А что если либерализацию всё-таки примут

В этом случае иностранцам будет достаточно предъявить паспорт и визу. Покупка сим-карты займёт несколько минут, а номер будет действовать ровно столько, сколько длится пребывание в стране.

Такое решение снизит нагрузку на сотрудников салонов связи и повысит прозрачность рынка. К тому же это позволит России приблизиться к международным стандартам в сфере туризма и цифровизации.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Увеличение числа пользователей Необходимость контролировать безопасность данных Дополнительные доходы для операторов Риск злоупотреблений при отсутствии строгой идентификации Удобство для туристов Возможные технические сбои при автоматической блокировке номеров Рост цифрового туризма Потребуется обновление нормативной базы Улучшение имиджа России как hi-tech направления Опасения силовых структур по поводу контроля за иностранцами

FAQ: что важно знать о туристических сим-картах

Можно ли сейчас купить симку иностранцу в России?

Да, но только после идентификации через банк и "Госуслуги". На практике это почти невозможно для краткосрочных визитов.

Будет ли упрощённая схема работать для всех туристов?

Да, предполагается, что она охватит всех иностранцев с визой или миграционной картой, независимо от страны происхождения.

Сколько будет стоить туристическая сим-карта?

По предварительным оценкам — от 300 до 700 рублей за пакет с интернетом и звонками.

Можно ли будет продлить срок действия номера?

Да, если продлена виза или миграционная карта. Номер автоматически останется активным.

Когда изменения могут вступить в силу?

Минцифры подтвердило, что предложения операторов рассматриваются, но точных сроков пока нет.

Мифы и правда

Миф: Биометрия — единственный способ контроля за пользователями.

Правда: Данные туристов уже хранятся в системе пограничного контроля, поэтому повторная биометрия избыточна.

Миф: Отмена биометрии создаст угрозу безопасности.

Правда: Номера будут привязаны к визе, и система автоматически заблокирует их после выезда.

Миф: Туристы не приносят значительного дохода операторам.

Правда: Потенциальная прибыль оценивается в 1,5 млрд рублей в год — весомая сумма для отрасли.

3 интересных факта о рынке мобильной связи

Россия входит в топ-10 стран мира по скорости мобильного интернета, но по количеству туристических сим-карт — в самом конце списка. Более 70% иностранных туристов используют роуминг, хотя локальная связь дешевле в 5-7 раз. По статистике операторов, средний турист тратит на мобильную связь около 500 рублей в неделю.

Исторический контекст: как развивались правила связи для иностранцев

Первые ограничения появились в 2014 году после вступления в силу закона о персональных данных. С 2018-го введена обязательная идентификация по паспорту, а с 2021-го — через "Госуслуги". Иностранцы оказались вне системы, так как не имеют доступа к этим платформам.

Теперь, спустя несколько лет, телеком-компании предлагают вернуть логичный баланс между безопасностью и удобством. Ведомства обсуждают, как внедрить изменения без рисков для инфраструктуры и контроля.