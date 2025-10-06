Пять шагов, чтобы не купить сим-карту: как Россия отпугивает туристов от связи
Российские сотовые операторы предложили Минцифры пересмотреть действующие правила выдачи сим-карт иностранным гражданам. Сегодня процедура настолько сложна, что большинство туристов просто отказывается от идеи подключать местную связь. Если инициативу одобрят, купить симку в России можно будет почти так же просто, как в Европе или Азии.
"Действующие нормы создают избыточные барьеры для иностранных граждан", — отметили представители телекоммуникационных компаний в обращении к министерству.
В чем сейчас сложность
На бумаге процедура выглядит логично, но на деле превращается в квест. Чтобы оформить сим-карту, иностранцу нужно:
-
Лично прийти в банк и пройти идентификацию.
-
Зарегистрировать биометрию (отпечатки пальцев и фото).
-
Создать учётную запись на портале "Госуслуги".
-
Получить СНИЛС.
Все эти шаги требуют времени, знаний русского языка и доступа к российским сервисам, которых у туристов нет. В результате, как признают операторы, доля иностранных абонентов в России практически исчезла — единицы из тысяч путешественников оформляют местный номер.
Что предлагают операторы
Главное предложение — отменить обязательную биометрию при покупке сим-карты. Операторы считают, что нет смысла повторно собирать данные, которые иностранцы уже предоставляют при въезде в страну.
Кроме того, предлагается привязать срок действия номера к визе или миграционной карте. После выезда туриста из России симка автоматически блокируется. Это решение, по мнению экспертов, закроет возможные риски, связанные с безопасностью и анонимным использованием номеров.
Также компании предлагают разрешить продажу таких карт прямо в аэропортах, на вокзалах и в крупных отелях. Это сделает процесс покупки быстрым и понятным, как во многих странах Азии и Европы.
Почему вопрос актуален именно сейчас
Россия ежегодно принимает миллионы иностранных гостей, но большинство из них пользуются роумингом или подключают международные eSIM. Это дорого и неудобно.
Если процесс регистрации сделать проще, половина туристов — по оценке операторов — будет выбирать российские сим-карты, что принесёт телеком-рынку до 1,5 млрд рублей в год дополнительного дохода.
Помимо финансовой выгоды, упрощение процедуры повысит привлекательность страны для путешественников, ведь доступ к связи — одно из базовых требований современного туриста.
Таблица сравнения: Россия и другие страны
|Страна
|Способ покупки сим-карты
|Время оформления
|Требования
|Россия (текущие правила)
|Только лично, через банк и "Госуслуги"
|От 1 до 3 дней
|Паспорт, СНИЛС, биометрия
|Турция
|В аэропорту по паспорту
|10-15 минут
|Паспорт
|Таиланд
|В любой лавке связи
|5 минут
|Паспорт
|Франция
|В супермаркете, без паспорта
|Моментально
|Нет
|ОАЭ (Дубай)
|В аэропорту по визе
|5 минут
|Паспорт и виза
Советы шаг за шагом: как иностранцу подключить сим-карту в России (по действующим правилам)
-
Найти банк или салон связи, где обслуживают иностранных граждан.
-
Предоставить загранпаспорт и визу.
-
Пройти процедуру идентификации личности и биометрию.
-
Создать учётную запись на портале "Госуслуги".
-
Получить СНИЛС и подтвердить его через систему.
-
Только после этого оформить сим-карту.
Большинство туристов теряет интерес уже на третьем шаге — без знания языка и доступа к российским платформам сделать это практически невозможно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Попытка использовать местную симку без регистрации.
Последствие: Блокировка номера и штраф для оператора.
Альтернатива: Дождаться официального упрощения процедуры или оформить eSIM с российским тарифом через проверенных посредников.
-
Ошибка: Подключение нелегальных "туристических сим-карт".
Последствие: Потеря денег и возможная передача данных мошенникам.
Альтернатива: Покупать номера только у официальных операторов связи.
-
Ошибка: Полагаться на роуминг без проверки тарифов.
Последствие: Счёт на десятки тысяч рублей за неделю.
Альтернатива: Использовать локальные сим-карты или международные eSIM с фиксированной оплатой.
А что если либерализацию всё-таки примут
В этом случае иностранцам будет достаточно предъявить паспорт и визу. Покупка сим-карты займёт несколько минут, а номер будет действовать ровно столько, сколько длится пребывание в стране.
Такое решение снизит нагрузку на сотрудников салонов связи и повысит прозрачность рынка. К тому же это позволит России приблизиться к международным стандартам в сфере туризма и цифровизации.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение числа пользователей
|Необходимость контролировать безопасность данных
|Дополнительные доходы для операторов
|Риск злоупотреблений при отсутствии строгой идентификации
|Удобство для туристов
|Возможные технические сбои при автоматической блокировке номеров
|Рост цифрового туризма
|Потребуется обновление нормативной базы
|Улучшение имиджа России как hi-tech направления
|Опасения силовых структур по поводу контроля за иностранцами
FAQ: что важно знать о туристических сим-картах
Можно ли сейчас купить симку иностранцу в России?
Да, но только после идентификации через банк и "Госуслуги". На практике это почти невозможно для краткосрочных визитов.
Будет ли упрощённая схема работать для всех туристов?
Да, предполагается, что она охватит всех иностранцев с визой или миграционной картой, независимо от страны происхождения.
Сколько будет стоить туристическая сим-карта?
По предварительным оценкам — от 300 до 700 рублей за пакет с интернетом и звонками.
Можно ли будет продлить срок действия номера?
Да, если продлена виза или миграционная карта. Номер автоматически останется активным.
Когда изменения могут вступить в силу?
Минцифры подтвердило, что предложения операторов рассматриваются, но точных сроков пока нет.
Мифы и правда
Миф: Биометрия — единственный способ контроля за пользователями.
Правда: Данные туристов уже хранятся в системе пограничного контроля, поэтому повторная биометрия избыточна.
Миф: Отмена биометрии создаст угрозу безопасности.
Правда: Номера будут привязаны к визе, и система автоматически заблокирует их после выезда.
Миф: Туристы не приносят значительного дохода операторам.
Правда: Потенциальная прибыль оценивается в 1,5 млрд рублей в год — весомая сумма для отрасли.
3 интересных факта о рынке мобильной связи
-
Россия входит в топ-10 стран мира по скорости мобильного интернета, но по количеству туристических сим-карт — в самом конце списка.
-
Более 70% иностранных туристов используют роуминг, хотя локальная связь дешевле в 5-7 раз.
-
По статистике операторов, средний турист тратит на мобильную связь около 500 рублей в неделю.
Исторический контекст: как развивались правила связи для иностранцев
Первые ограничения появились в 2014 году после вступления в силу закона о персональных данных. С 2018-го введена обязательная идентификация по паспорту, а с 2021-го — через "Госуслуги". Иностранцы оказались вне системы, так как не имеют доступа к этим платформам.
Теперь, спустя несколько лет, телеком-компании предлагают вернуть логичный баланс между безопасностью и удобством. Ведомства обсуждают, как внедрить изменения без рисков для инфраструктуры и контроля.
