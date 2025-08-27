Сложности не остановили туристов: Крым переживает лучший сезон

сегодня в 19:33

Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа. При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается. Там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют.

сегодня в 19:06

Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, увеличив скорость и сокращая зоны с ограничениями. Что это значит для местных и туристов?

вчера в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

Крым завершает подготовку к учебному году, открывая 437 детских садов и 537 школ для 304 тысяч детей, с обновлениями и новыми объектами.

вчера в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

Ночи на полуострове будут прохладными — до +9 °C, днём воздух прогреется до +27…+32 °C. Осадков до конца августа не ожидается.

вчера в 16:09

Крым в дыму: возле Симферополя огонь подобрался к жилым домам

Возгорание на площади 2 га вплотную подошло к домам. МЧС усилило группировку сил и работает над локализацией пожара.

25.08.2025 в 23:23

Ответ диаспоры: в Крыму увековечат память Штефана Великого на фоне исторического раскола

На территории Благовещенского мужского пещерного монастыря в Крыму установят бюст молдавского правителя и полководца Штефана Великого. Инициатива реализуется молдавским культурно-образовательным центром при поддержке диаспоры и официальных властей полуострова. Как отмечают организаторы, памятник символизирует историческую связь Крыма и Молдавии.

25.08.2025 в 23:04

Краснодарский край обошёл даже Крым: где теперь главный центр семейного отдыха

Краснодарский край стал лидером по семейным поездкам: 38% всех бронирований приходится именно на него. Узнайте, почему туристы выбирают этот регион.

25.08.2025 в 22:22

Кто опоздает — будет жалеть: бархатный сезон в Крыму длится всего полтора месяца

В бархатный сезон туристы выбирают Крым: Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак вошли в топ направлений осени. Узнайте, чем они отличаются.

