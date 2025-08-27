Сложности не остановили туристов: Крым переживает лучший сезон
Текущий туристический сезон в Республике Крым превысил показатели прошлого года на 11-15%, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, загрузка номерного фонда отелей составила почти 80%, а фактически свободных мест практически не осталось.
"Практически могу сказать, что номерной фонд полностью занят: по статистике уровень загрузки составляет 79%, но по фактическому состоянию он гораздо выше, потому что свободных номеров на данный момент ни в одном отеле нет", — отметил Аксёнов.
Таким образом, несмотря на сложности, Крым сумел провести успешный сезон, сохранив высокую привлекательность для туристов.
