Отпуск с заложниками: туристов из России не выпускали из Китая из-за чужих долгов

Группа туристов из Приморья оказалась в затруднительном положении во время поездки в Китай: возвращение домой затянулось из-за финансового конфликта между российской стороной и принимающей компанией. Людям пришлось самостоятельно решать проблему, чтобы получить обратно свои документы и выехать из страны. Об этом сообщает издание Progorod59.

Задержка из-за долгов турфирмы

По данным публикации, путешественники отправились в китайский город Суйфэньхэ 10 июля. Поездка проходила без эксцессов, однако при попытке вернуться в Россию туристы столкнулись с неожиданным препятствием. Китайская принимающая сторона отказалась выдавать им заграничные паспорта, ссылаясь на непогашенную задолженность со стороны российской турфирмы.

Речь шла о сумме в 104 тысячи рублей, которую посредник не выплатил партнёрам в Китае. До урегулирования финансового вопроса документы удерживались, а выезд группы оказался невозможен.

Как туристам пришлось решать проблему

Чтобы не оставаться за границей на неопределённый срок, путешественники приняли решение оплатить долг самостоятельно. Каждый участник группы внёс по 10 400 рублей, после чего паспорта были возвращены, и людям разрешили пересечь границу.

Как уточнялось в сообщениях телеграм-каналов, туристы фактически оказались заложниками коммерческого спора, не имея прямого отношения к обязательствам турфирмы. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях и обсуждение среди представителей туристического рынка.

Кто продавал путёвки и почему цена насторожила

Телеграм-канал VisitChina.ru обращал внимание, что компания, продавшая тур, не была зарегистрирована ни как туроператор, ни как турагент. Фактически услуги оказывал частный посредник, напрямую взаимодействовавший с китайской стороной, без формального статуса и финансовых гарантий.

Эксперты и пользователи соцсетей также отмечали подозрительно низкую стоимость поездки. Для сравнения, стандартная цена трёхдневного тура в Суйфэньхэ начинается примерно от 8 100 рублей, что уже считается минимальным уровнем для подобных поездок.

История стала наглядным примером рисков, связанных с обращением к неофициальным посредникам. Отсутствие статуса у продавца тура лишает туристов защиты и делает их уязвимыми в случае конфликтов между компаниями по разные стороны границы.