Башкирия зовёт в дорогу: "Золотое кольцо" станет маршрутом с комфортом и вкусом
Развитие туристической инфраструктуры вдоль автомобильного маршрута "Золотое кольцо Башкирии" получит серьёзное финансирование. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на эти цели направят свыше 60 млн рублей, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Что изменится для туристов
По словам главы правительства региона:
"Я говорю про "Золотое кольцо Башкирии". Это не просто автодорожный маршрут, а погружение в уникальную культуру и самобытные традиции нашего края".
На деньги проекта планируется:
-
открыть точки продажи местной продукции,
-
обустроить кемпинги и автостоянки,
-
создать объекты общественного питания,
-
построить спортивные площадки.
Все это сделает путешествие по маршруту более удобным и комфортным.
О маршруте
-
Протяженность — более 992 км.
-
Расчетное время прохождения — 3 дня.
-
Маршрут охватывает ключевые природные и исторические достопримечательности Башкирии.
-
Включён в число 10 пилотных автотуристических маршрутов России.
-
Доступен в Яндекс.Картах благодаря проекту с порталом "Путешествуем.РФ".
Федеральная поддержка
Башкортостан также стал победителем конкурсного отбора на предоставление единой субсидии в сфере туризма на 2025-2027 годы.
Регион получит 735 млн рублей федеральных средств, что даст мощный импульс дальнейшему развитию отрасли.
Зачем это нужно
Андрей Назаров подчеркнул, что развитие туризма — это стратегическая задача:
"Наша цель — показать Башкирию каждому гостю — её природу и традиции, и помочь жителям республики заново почувствовать всю красоту и богатство родного края".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru