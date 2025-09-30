Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Lesnoy Volk is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

Башкирия зовёт в дорогу: "Золотое кольцо" станет маршрутом с комфортом и вкусом

На развитие маршрута "Золотое кольцо Башкирии" направят свыше 60 млн рублей

Развитие туристической инфраструктуры вдоль автомобильного маршрута "Золотое кольцо Башкирии" получит серьёзное финансирование. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на эти цели направят свыше 60 млн рублей, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Что изменится для туристов

По словам главы правительства региона:

"Я говорю про "Золотое кольцо Башкирии". Это не просто автодорожный маршрут, а погружение в уникальную культуру и самобытные традиции нашего края".

На деньги проекта планируется:

  • открыть точки продажи местной продукции,

  • обустроить кемпинги и автостоянки,

  • создать объекты общественного питания,

  • построить спортивные площадки.

Все это сделает путешествие по маршруту более удобным и комфортным.

О маршруте

  • Протяженность — более 992 км.

  • Расчетное время прохождения — 3 дня.

  • Маршрут охватывает ключевые природные и исторические достопримечательности Башкирии.

  • Включён в число 10 пилотных автотуристических маршрутов России.

  • Доступен в Яндекс.Картах благодаря проекту с порталом "Путешествуем.РФ".

Федеральная поддержка

Башкортостан также стал победителем конкурсного отбора на предоставление единой субсидии в сфере туризма на 2025-2027 годы.
Регион получит 735 млн рублей федеральных средств, что даст мощный импульс дальнейшему развитию отрасли.

Зачем это нужно

Андрей Назаров подчеркнул, что развитие туризма — это стратегическая задача:

"Наша цель — показать Башкирию каждому гостю — её природу и традиции, и помочь жителям республики заново почувствовать всю красоту и богатство родного края".

