Сыр обернулся изгнанием: россиянину закрыли дорогу в Таиланд на 99 лет

59-летнему туристу из Владивостока закрыли въезд в Таиланд почти на век после попытки кражи в магазине. Мужчина отдыхал в королевстве вместе с супругой и отправился за продуктами в один из супермаркетов. Его особенно впечатлил выбор сыров, и он решил взять сразу несколько сортов.

Константин спрятал в карманы шесть видов сыра, а также чесночные анчоусы и плитку шоколада. Общая стоимость "покупки" составила 2834 бат, сообщает Mash. Однако довести задуманное до конца россиянину не удалось: охрана заметила пропажу, и турист оказался в полиции.

На суде мужчина признался, что очень хотел попробовать местные деликатесы, которых, по его словам, не найти в России. Несмотря на раскаяние, наказание оказалось серьезным. Суд назначил штраф в размере 10 тысяч бат (около 27 тысяч рублей) и постановил депортировать нарушителя.

Помимо этого, власти королевства вынесли дополнительное решение — запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет.