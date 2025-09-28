От "визитки Урала" к туристическому хиту: Екатеринбург набирает обороты

За первые семь месяцев 2025 года столицу Урала посетили 1,3 миллиона туристов - это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своём telegram-канале.

Динамика и итоги прошлого года

По итогам 2024 года город принял 1,8 миллиона туристов, а общее количество поездок превысило 2 миллиона. Рост в текущем году говорит о том, что Екатеринбург уверенно укрепляет позиции одного из центров внутреннего туризма в России.

Приоритет для города

Алексей Орлов подчеркнул, что развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма остаётся одним из ключевых направлений.

По его словам: