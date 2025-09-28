Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:18

От "визитки Урала" к туристическому хиту: Екатеринбург набирает обороты

Екатеринбург за 7 месяцев 2025 года посетили 1,3 млн туристов — мэр Орлов

За первые семь месяцев 2025 года столицу Урала посетили 1,3 миллиона туристов - это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своём telegram-канале.

Динамика и итоги прошлого года

По итогам 2024 года город принял 1,8 миллиона туристов, а общее количество поездок превысило 2 миллиона. Рост в текущем году говорит о том, что Екатеринбург уверенно укрепляет позиции одного из центров внутреннего туризма в России.

Приоритет для города

Алексей Орлов подчеркнул, что развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма остаётся одним из ключевых направлений.

По его словам:

  • город становится всё более узнаваемым и привлекательным для гостей,

  • уровень сервиса и гостеприимства соответствует современным стандартам,

  • внимание уделяется комфорту и доступности туристических объектов.

Пермский институт ФСИН передал немецкую овчарку для службы в Свердловскую область сегодня в 3:28

Щенок по протоколу: как служебную собаку оформляют как спецагента

Пермский институт ФСИН передал щенка немецкой овчарки в Свердловскую область. Как готовят будущих служебных псов для работы в пенитенциарной системе?

Читать полностью » Губернатор Паслер выделил ещё 10 млн рублей многодетным семьям в Свердловской области сегодня в 2:28

Вместо лопаты — ключи от дома: многодетным выплатят миллионы вместо земли

Губернатор Денис Паслер выделил ещё 10 млн рублей на выплаты многодетным семьям вместо участков. Как изменится поддержка в 2025–2026 годах?

Читать полностью » сегодня в 1:17

Без столицы по пути: "Аэрофлот" связывает города напрямую — и пассажиры довольны

«Аэрофлот» возобновил перелёты Екатеринбург — Краснодар после трёх с половиной лет паузы. Какие ещё новые рейсы открыла компания?

Читать полностью » Более 8 млн туристических поездок совершено в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области сегодня в 0:12

Урал в топе: Свердловская область вошла в число самых посещаемых регионов России

Свердловская, Челябинская и Тюменская области за 2024 год собрали более 8 млн туристических поездок. Как УрФО укрепляет позиции в туризме?

Читать полностью » Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве 25.09.2025 в 23:29

Две должности — один оклад: власти легализовали чиновничий "мультиформат"

В Свердловской области официально расширили практику «двойных должностей» в правительстве. Новые правила не касаются только самого губернатора.

Читать полностью » В России готовят предложения по изменению правил проверки русского языка у переселенцев 25.09.2025 в 22:43

Русский с акцентом на несправедливость: в школах требуют тест даже от тех, кто говорит без ошибок

В России обсуждают смягчение экзамена по русскому для детей репатриантов. История школьницы из Казахстана стала поводом для корректировок правил.

Читать полностью » В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход с участием более тысячи человек 25.09.2025 в 21:28

Уроки начались с молитвы: в уральской столице тысячи детей пойдут крестным ходом

28 сентября в Екатеринбурге пройдёт детский крестный ход к монастырю на Ганиной Яме. Более тысячи участников — и временные перекрытия улиц.

Читать полностью » В Екатеринбурге студенты создадут кастомный мотоцикл на базе 25.09.2025 в 20:19

Когда "Урал" не просто мотоцикл, а вызов: студенты создадут кастом прямо на глазах у толпы

Студенты УрГАХУ спроектируют кастомный мотоцикл на базе «Урала». Победителя ждёт 250 тыс. рублей, а его байк соберут вживую на фестивале в 2026 году.

Читать полностью »

