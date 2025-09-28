От "визитки Урала" к туристическому хиту: Екатеринбург набирает обороты
За первые семь месяцев 2025 года столицу Урала посетили 1,3 миллиона туристов - это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своём telegram-канале.
Динамика и итоги прошлого года
По итогам 2024 года город принял 1,8 миллиона туристов, а общее количество поездок превысило 2 миллиона. Рост в текущем году говорит о том, что Екатеринбург уверенно укрепляет позиции одного из центров внутреннего туризма в России.
Приоритет для города
Алексей Орлов подчеркнул, что развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма остаётся одним из ключевых направлений.
По его словам:
-
город становится всё более узнаваемым и привлекательным для гостей,
-
уровень сервиса и гостеприимства соответствует современным стандартам,
-
внимание уделяется комфорту и доступности туристических объектов.
