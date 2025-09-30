Работают больше, чем отдыхают: куда и зачем летали жители ХМАО в 2024 году

По данным Росстата, самой популярной страной для отдыха жителей ХМАО стала Турция. В 2024 году туда отправились почти 30 тысяч югорчан.

Где отдыхали чаще всего

Всего за границу из округа в прошлом году выехали 58,7 тысяч человек. Топ направлений:

Турция - 29,5 тыс. туристов,

Египет - 9,1 тыс.,

Таиланд - 7,4 тыс.,

ОАЭ - почти 6 тыс.

Не только отдых

Большинство зарубежных поездок югорчан приходилось вовсе не на отпуск: