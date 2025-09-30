Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Работают больше, чем отдыхают: куда и зачем летали жители ХМАО в 2024 году

Росстат: Турция стала самым популярным направлением отдыха для жителей ХМАО в 2024 году

По данным Росстата, самой популярной страной для отдыха жителей ХМАО стала Турция. В 2024 году туда отправились почти 30 тысяч югорчан.

Где отдыхали чаще всего

Всего за границу из округа в прошлом году выехали 58,7 тысяч человек. Топ направлений:

  • Турция - 29,5 тыс. туристов,

  • Египет - 9,1 тыс.,

  • Таиланд - 7,4 тыс.,

  • ОАЭ - почти 6 тыс.

Не только отдых

Большинство зарубежных поездок югорчан приходилось вовсе не на отпуск:

  • 60% — деловые командировки,

  • 30% — туризм и отдых,

  • оставшаяся часть — лечение и учёба за рубежом.

