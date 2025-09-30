Работают больше, чем отдыхают: куда и зачем летали жители ХМАО в 2024 году
По данным Росстата, самой популярной страной для отдыха жителей ХМАО стала Турция. В 2024 году туда отправились почти 30 тысяч югорчан.
Где отдыхали чаще всего
Всего за границу из округа в прошлом году выехали 58,7 тысяч человек. Топ направлений:
-
Турция - 29,5 тыс. туристов,
-
Египет - 9,1 тыс.,
-
Таиланд - 7,4 тыс.,
-
ОАЭ - почти 6 тыс.
Не только отдых
Большинство зарубежных поездок югорчан приходилось вовсе не на отпуск:
-
60% — деловые командировки,
-
30% — туризм и отдых,
-
оставшаяся часть — лечение и учёба за рубежом.
