Австралийцы пьют и гоняют, русские работают нелегально: как туристы портят Бали

Бали давно воспринимается как универсальный курорт, где туристы со всего мира сосуществуют бок о бок с местными жителями. Однако за образом тропического рая скрывается нарастающее напряжение: наплыв гостей все чаще превращается в источник бытовых и культурных конфликтов. Как выяснила редакция, опросив жителей острова и представителей бизнеса, отношение к туристам во многом зависит от их поведения и страны происхождения. Об этом сообщает издание "Турпром".

Австралийцы: шум и риск на дорогах

Австралийцы считаются одной из самых заметных групп иностранных гостей на Бали. Они давно облюбовали остров, активно поддерживая серф-индустрию и ночную жизнь курортных районов. Для местной экономики это стабильный источник дохода, однако поведение части туристов вызывает раздражение.

По словам балийцев, именно австралийцы чаще других устраивают шумные вечеринки и злоупотребляют алкоголем.

"Австралийцы любят выпить и повеселиться. Иногда они устраивают слишком шумные вечеринки, особенно по ночам. Еще они часто ездят на байках в нетрезвом виде, что очень опасно", — рассказывает владелец варунга в Куте.

Жители острова также указывают на пренебрежение правилами дорожного движения и местными обычаями. Появление в общественных местах в нетрезвом виде и игнорирование культурных норм становится причиной регулярных жалоб.

Европейцы: требования и высокомерие

Значительную часть туристического потока составляют европейцы, особенно из Франции и Германии. Многие приезжают на Бали на месяцы, арендуя виллы и апартаменты, что создает отдельную категорию проблем для местного бизнеса.

Представители сферы аренды недвижимости отмечают повышенную требовательность таких клиентов.

"Европейцы очень требовательны к жилью. Они хотят получить максимальный комфорт за минимальную цену, постоянно жалуются, требуют скидки и дополнительные услуги", — пояснил менеджер по аренде вилл в Чангу.

Кроме того, балийцы нередко воспринимают европейцев как высокомерных "знатоков жизни". По словам местных, они склонны поучать и критиковать уклад острова, демонстрируя снисходительное отношение к традициям и образу жизни.

Русские: визы и нелегальная деятельность

В последние годы заметно вырос поток российских туристов, и именно они все чаще оказываются в центре внимания местных властей. Основные претензии связаны с нарушением визового режима и нелегальной предпринимательской деятельностью.

"Многие русские приезжают на Бали по туристической визе, но начинают здесь работать. Они открывают бизнесы, сдают жилье в аренду, оказывают услуги без разрешения", — рассказал сотрудник иммиграционной службы.

Местные жители добавляют, что часть россиян демонстрирует пренебрежительное отношение к законам, устраивает шумные вечеринки, нарушает ПДД и уклоняется от налогов. Особенно болезненно это воспринимается в районах с дорогой недвижимостью.

Что раздражает балийцев больше всего

По итогам опросов редакции, ключевые причины недовольства туристами остаются неизменными. Среди них — нарушения визового режима и нелегальная работа, неуважение к культуре и традициям, шумное поведение с употреблением алкоголя, агрессивная езда и попытки получить выгоду за счет местных жителей.

При этом балийцы подчеркивают, что национальность не является решающим фактором. Главную роль играет стиль поведения конкретного человека и его готовность соблюдать правила принимающей стороны.

Общий вывод

На Бали по-прежнему рады туристам из разных стран, но гостеприимство острова имеет четкие границы. Уважение к местным законам, культуре и быту остается главным условием комфортного сосуществования. Независимо от того, откуда приехал гость — из России, Австралии или Европы, ответственность за поведение и его последствия лежит на нем самом. ъ