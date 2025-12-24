Кубань закрепилась в туристической тройке: Краснодарский край обошёл большинство регионов

Краснодарский край по итогам 2025 года подтвердил статус одного из ведущих туристических регионов страны, заняв третье место в "Индексе туристической привлекательности регионов России". Исследование проводится РУДН-туризм совместно с научно-образовательным консорциумом "Устойчивый туризм" и российской тревел-платформой "Погнали!" и считается одним из ключевых ориентиров для туристов, инвесторов и региональных властей.

Кубань в тройке лидеров туристического рейтинга

Результаты рейтинга были представлены на пресс-конференции в Москве с участием представителей профильных ведомств. Первое место в списке традиционно заняла Москва, вторую позицию удержал Санкт-Петербург, а Краснодарский край уверенно закрепился на третьей строчке, опередив большинство российских регионов.

По словам заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елены Логуновой, высокие позиции Кубани объясняются целым рядом факторов. Регион сочетает благоприятный климат, выход к двум морям — Черному и Азовскому, богатые бальнеологические ресурсы и разнообразие природных ландшафтов — от гор и лесов до степей и побережья.

Турпоток продолжает расти

С начала 2025 года Краснодарский край принял более 17,4 миллиона туристов. Еще 7,7 миллиона человек посетили регион в формате однодневных поездок. Такие показатели делают Кубань одним из самых посещаемых субъектов Российской Федерации и подтверждают устойчивый интерес со стороны путешественников из разных регионов страны.

Эксперты отмечают, что туристический поток распределяется по краю достаточно равномерно: популярностью пользуются как морские курорты, так и горные территории, бальнеологические и сельские направления, а также событийный и гастрономический туризм.

Развитие гостиничной инфраструктуры

Активное развитие туризма сопровождается ростом номерного фонда. В 2025 году в Краснодарском крае начали работу 39 новых средств размещения общей вместимостью около 3,8 тысячи мест. Сегодня практически каждый шестой гостиничный номер в России расположен именно в этом регионе.

Особым спросом у туристов традиционно пользуются отели категории 4 и 5 звезд. В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается уже более 330 гостиниц высокого уровня, что позволяет принимать гостей с различными запросами к сервису и комфорту.

Индекс как ориентир для туристов и инвесторов

"Индекс туристической привлекательности регионов России" используется не только путешественниками при выборе направлений для отдыха. Он также служит важным инструментом для инвесторов, рассматривающих вложения в туристическую инфраструктуру, и для региональных властей при формировании стратегий развития отрасли.

Высокое место Краснодарского края в рейтинге подтверждает его устойчивые позиции на туристическом рынке и потенциал дальнейшего роста, в том числе за счет новых форм отдыха, повышения качества сервиса и расширения круглогодичных туристических предложений.