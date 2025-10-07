Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гусь-Хрустальный: родина русского хрусталя и часть Золотого кольца
Гусь-Хрустальный: родина русского хрусталя и часть Золотого кольца
© commons.wikimedia.org by Неизвестен is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:53

Георгиевский собор и музей хрусталя: сокровища Гусь-Хрустального

Гусь-Хрустальный: родина русского хрусталя и часть Золотого кольца

Гусь-Хрустальный — небольшой, но удивительно уютный город Владимирской области, известный как Родина русского хрусталя. Это место входит в знаменитый туристический маршрут Золотого кольца России и привлекает путешественников своей историей, культурой и уникальными памятниками.

История Гусь-Хрустального

История города начинается в XVIII веке, когда в Подмосковье был издан указ о запрете производства стекла, чтобы сохранить леса. Производство решили перенести за 200 верст от Москвы, и купцы Мальцевы основали стекольное дело в урочище Шиворово у реки Гусь. Именно название реки впоследствии дало имя селу, а затем и городу.

Со временем производство Мальцевых стало основой для знаменитого хрустального завода, прославившего город на весь мир. Уже в 1759 году здесь открылся второй стекольный завод, а в XIX веке появились и другие фабрики, в том числе бумажные. К концу XIX века на хрустальном заводе работало около 700 человек, а на бумагопрядильной фабрике — более 3,5 тысяч.

В 1926 году поселок получил имя Гусь-Хрустальный, а в 1931 году — статус города. В годы Великой Отечественной войны здесь функционировало пять госпиталей, а хрустальный завод выпускал для фронта колбы, фляги и термометры. В послевоенные годы город активно развивался, получив новую набережную и современные предприятия.

В 2011 году хрустальный завод был закрыт, однако уже в 2013 году удалось возродить один из его цехов, и традиция производства стекла и хрусталя продолжает жить.

Главные достопримечательности Гусь-Хрустального

  1. Гусевской хрустальный завод
    Легендарное предприятие, основанное Мальцевыми. Сегодня его можно посетить, чтобы узнать больше об истории производства хрусталя и увидеть процесс создания уникальных изделий.
  2. Музей хрусталя им. Мальцовых
    Один из главных культурных центров города. Здесь представлена обширная коллекция изделий из хрусталя и стекла — от изысканных бокалов до настоящих произведений искусства.
  3. Георгиевский собор
    Храм конца XIX века, построенный по проекту архитектора Л. Бенуа. Его внутреннее убранство и росписи поражают масштабом и красотой.
  4. Хрустальный рынок
    Настоящее "сердце" города, где можно приобрести хрустальные изделия местного производства и сувениры.
  5. Набережная города
    Место для прогулок и отдыха, появившееся в 1970 году. С набережной открываются красивые виды на реку и окружающие пейзажи.

Советы по Путешествию

  1. Лучшее время для визита: Лето и начало осени — оптимальные сезоны для прогулок по городу и экскурсионных программ.
  2. Как добраться: Гусь-Хрустальный расположен всего в 63 км от Владимира. До города легко добраться на автобусе или автомобиле.
  3. Где остановиться: В городе есть несколько уютных гостиниц и гостевых домов, предлагающих комфортное размещение для туристов.

Интересные факты

  1. Название города связано с рекой Гусь и традицией производства хрусталя.
  2. В XIX веке здесь работало более 4 тысяч человек на разных фабриках.
  3. Гусь-Хрустальный был одним из первых городов Владимирской области, получивших современную набережную.

Гусь-Хрустальный — это город, в котором можно ощутить величие русского купеческого прошлого, полюбоваться изделиями, не имеющими аналогов в мире, и приобрести уникальные сувениры. Посещение музея хрусталя и прогулка по историческому центру оставляют у туристов ощущение прикосновения к настоящему искусству.

Близость к Владимиру делает Гусь-Хрустальный удобным пунктом для поездок на выходные или включения в тур по Золотому кольцу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Единая транспортная карта Istanbulkart действует на метро, автобусах, трамваях и паромах вчера в 18:04
Как сэкономить время и деньги в Турции: гид по транспорту без туристических ловушек

Узнайте, как сэкономить время и деньги, перемещаясь по Турции! Откройте для себя преимущества метро, автобусов, паромов и скоростных поездов. Советы и лайфхаки для туристов.

Читать полностью » В Абу-Даби расположен Лувр под куполом из 7850 металлических звёзд — первый музей такого типа в мире вчера в 17:53
Футуризм под песком: что скрывает город, выросший из ничего

Абу-Даби раскрывает свои тайны! Узнайте о культурном ренессансе, уникальных достопримечательностях и лучших способах насладиться отдыхом в столице ОАЭ. Откройте для себя Абу-Даби!

Читать полностью » В Пизе открылся музей с оригиналами скульптур Джованни Пизано вчера в 16:48
Пиза — не только башня: город, который однажды правил морями

Пиза — это не только наклонная башня. Узнайте, какие уникальные места и гастрономические изыски ждут вас в этом итальянском городе.

Читать полностью » В Непале в январе-феврале открывают лучший сезон для наблюдения за бенгальскими тиграми и носорогами вчера в 15:42
От снега до слонов: страна, которая умещает четыре климата в одном дне

Путешествие в Непал предлагает разнообразие сезонов, каждый со своими особенностями. Узнайте, когда лучше отправляться на треккинг, сноркелинг или наблюдение за животными!

Читать полностью » Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции вчера в 14:38
Пляжи, на которых забываешь о телефоне: зачем туристы возвращаются на Скиатос

Скиатос — это остров с белоснежными пляжами, древними монастырями и уникальными культурными маршрутами. Узнайте все особенности отдыха на этом удивительном месте.

Читать полностью » Путешественница объяснила, как в Alipay оформить транспортную карту и оплачивать метро в Китае вчера в 13:19
Китай без иероглифов: три приложения, которые знают бывалые путешественники

Вы думаете, что путешествие по Китаю — это бесконечные иероглифы, потерянный интернет и невозможность оплатить кофе? А вот и нет. Одна путешественница нашла три приложения, благодаря которым проехала полстраны без единого слова по-китайски.

Читать полностью » Древний Городец: прогулка по историческому центру и уникальная роспись вчера в 12:25
Сувениры купеческого Городца: от печатных пряников до старинных аксессуаров и керамики

Городец — это город с богатой историей, уникальными ремеслами и традициями, где можно насладиться культурой и красотой русской провинции.

Читать полностью » В центре Выборга до сих пор пекут пряные крендели по рецептам XIV века вчера в 11:22
Средневековая Европа ближе, чем кажется: стоит лишь проехать 130 километров

Выборг — это город, где встречаются средневековая архитектура и современная культура, предлагая путешественникам незабываемые впечатления от исторических и природных достопримечательностей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Профессор Цинхуа Ли Цзинхун: натрий-ионные аккумуляторы создают конкуренцию литию
Спорт и фитнес
Спортивный физиолог заявил, что приседания активируют почти все крупные мышцы тела
Дом
Дезинсекторы объяснили, как выявить и уничтожить кожеедов в квартире
Красота и здоровье
Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона
Спорт и фитнес
Как упражнение Пожарный гидрант помогает активировать ягодичные мышцы
Садоводство
Молочный раствор очищает фиалки, питает листья и ускоряет цветение — Елена Громова
Авто и мото
ГАИ напомнила о рисках езды с открытыми окнами в автомобиле
Еда
Свинина с ананасами в кисло-сладком соусе получается нежной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet