Большие Коты: от золотых приисков до современного оазиса на Байкале

На западном побережье Байкала, в тихом уголке природы, расположился поселок с необычным названием — Большие Коты. Это название не связано с милыми пушистыми животными, а имеет исторические корни, уходящие в золотую лихорадку XIX века.

Происхождение Названия

Название поселка связано с золотодобычей, которая велась здесь в XIX веке. В 1842 году на месте нынешних Котов был основан поселок для старателей — людей, которые занимались добычей золота. В то время добыча была крайне опасной и трудной работой, и в основном её выполняли каторжники. Чтобы защитить ноги от холода, они носили обувь, сделанную из дерева, называемую "коты" или "котки". Эти деревянные приспособления и стали причиной появления названия поселка.

За годы работы на байкальских приисках в Больших Котах было добыто более 160 килограммов золота. Этот металл продолжал поступать в казну страны до 1968 года, несмотря на высокую цену, которую платили люди за свою работу.

Другие Теории

Существуют и другие версии происхождения названия. По одной из них, слово «коты» связано с ловушками для рыбы, которые использовались для ловли рыбы, в том числе омулей. В Сибири такие ловушки назывались «котцы», и это слово тоже могло стать основой для названия поселка.

Природа и Туризм

Сегодня Большие Коты — это один из самых живописных уголков Байкала, который привлекает путешественников. Его удобное расположение рядом с Иркутском и Листвянкой, а также уединенность, сохраняющая природу в первозданном виде, делает поселок популярным среди туристов.

Постоянное население поселка составляет около 100 человек. В летний период сюда легко добраться на теплоходах из Иркутска или Листвянки, которые курсируют ежедневно, а в выходные — дважды в день. Для более опытных туристов есть пеший маршрут вдоль побережья, но его сложность требует хорошей физической подготовки. Зимой доступность поселка ограничена — можно доехать только по временной дороге, проложенной по льду Байкала.

Отдых и Досуг

Большие Коты находятся в Прибайкальском национальном парке, окруженные сибирской тайгой. Здесь растут редкие виды растений, целебные травы, грибы и ягоды. Все виды отдыха в поселке так или иначе связаны с природой. Туристы могут наслаждаться пешими прогулками, рыбалкой, катанием на лошадях по специально разработанным маршрутам и прокатом водных велосипедов.

Такой отдых идеально подходит тем, кто ценит тишину и красоту природы, предпочитая одиночество шумным курортам.