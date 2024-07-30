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В Венесуэле произошли массовые беспорядки после выборов президента
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В Венесуэле произошли массовые беспорядки после выборов президента

В Венесуэле, включая столицу Каракас и остров Маргарита, произошли массовые беспорядки в связи с результатами президентских выборов. Российское посольство порекомендовало избегать неблагополучных районов и мест массового скопления людей.

Жертв среди граждан России нет, и официальных рекомендаций отменить поездки в страну нет, и туроператоры могут удерживать затраты при отмене туров. Ситуация на острове Маргарита также напряженная, особенно в Порламаре, где произошли столкновения между полицией и протестующими.

В то же время, в других частях острова, например, в отеле Sunsol Ecoland, обстановка спокойная, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Davevzla (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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