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Туристический потенциал Чукотки будет представлен на выставке с помощью нейросетей
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Туристический потенциал Чукотки будет представлен на выставке с помощью нейросетей

На выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Чукотский автономный округ (ЧАО) представит свой туристический потенциал, используя нейросети и VR-очки. Павильон Чукотки будет включать 10 зон, в том числе приветственную зону, где гости могут игровым образом узнать о регионе.

Также представлены перспективы профессионального и экономического развития Чукотки, включая информацию о вакансиях, промышленности и социальных инициативах. В павильоне будут магазин сувениров, зона отдыха и выступление местного чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон".

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября, сообщает ТАСС.

Фото: web.archive.org/Doctor Digger Shrew (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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