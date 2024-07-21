Более 25% россиян, планирующих летний отпуск выбирают экстремальный туризм. Эксперт Юлия Репникова, руководитель сообщества туроператоров "Большая страна", и психологи объяснили эту тенденцию стремлением к новым впечатлениям и самопревосхождению, сообщает Вечерняя Москва.

Основные направления экстремальных туров включают Северный Кавказ, Алтай, Урал, Хибины и другие регионы, где возможны активности, такие как водный и горный туризм и спелеология. Популярные виды отдыха — сплавы по рекам, восхождения на вершины, квадроциклы и джип-туры, а также мультиактивные программы в Адыгее, которые включают каньонинг, рафтинг и скалолазание.

Важно заниматься экстремальным туризмом только под руководством квалифицированных гидов и с необходимым снаряжением. Также рекомендуется оформлять туристическую страховку.

Среди привлекательных мест для экстремального туризма упомянуты Алтай для рафтинга, Байкал для дайвинга, Чегемское ущелье для полетов на параплане, а также многочисленные маршруты для путешествий на воздушных шарах и экстремальные маршруты, как "Небесная тропа" на горе Ай-Петри.

Фото: commons.wikimedia.org/Thomas Bresson (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)