Юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", заявил, что российский туристический бизнес должен стремиться к балансу между максимизацией прибыли и интересами потребителей для успешного развития. Он отметил значительные изменения на российском туристическом рынке и подчеркнул важность создания положительного опыта для туристов, который побудит их возвращаться, сообщает News.Ru.

По его словам, многие участники рынка пытаются увеличить прибыль за счет дополнительных услуг, что приводит к навязчивому сервису и завышенным ценам. Однако, не все представители турбизнеса нацелены исключительно на извлечение максимальной прибыли, так как репутация и долгосрочные отношения с клиентами играют важную роль.

Русяев также указал на различия в восприятии отечественного внутреннего туризма, где государство активно поддерживает развитие и контролирует качество услуг. В случае нарушений туристы могут обращаться в Роспотребнадзор или суд. Он подчеркнул, что успешное развитие турбизнеса зависит от способности балансировать между краткосрочной выгодой и долгосрочными целями.

Фото: web.archive.org/Наталья Филатова (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)