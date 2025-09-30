Своё добавим сверху: сколько на самом деле прибавят к стоимости путёвок в 2026 году
Рост налоговой нагрузки в ближайшие годы может изменить привычный ритм работы туристической отрасли. Министерство финансов предложило поправки к Налоговому кодексу, которые коснутся как крупных туроператоров, так и небольших агентств. Главный вопрос — как именно эти меры отразятся на стоимости туров и готовности россиян путешествовать.
Новый виток налоговой реформы
С 1 января 2026 года планируется повышение НДС с 20% до 22%. Последний раз ставка менялась в 2019 году, тогда она выросла с 18% до 20%. Теперь государство снова делает шаг в сторону увеличения налоговых поступлений, но бизнес и эксперты оценивают последствия для рынка туризма неоднозначно.
По сути, НДС — это косвенный налог, который платит конечный потребитель. Туристы, приобретая путевки, уже закладывают в цену эту нагрузку, а значит, любые изменения отражаются именно в стоимости отдыха.
"НДС — налог, который платит потребитель товара или услуги, это косвенный налог. Цены вырастут на все туры ориентировочно до 1%", — сказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Цены будут расти на все составляющие путевки… Если они вырастут к следующему году на 7%, и мы добавим свой возросший НДС, для потребителя цена изменится на 9%… Но если цены на все вырастут на 14%, и мы попытаемся туда добавить еще 2%, то потребители уже могут сказать, что это дорого, и не поедут отдыхать", — пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор "Дельфина" Сергей Ромашкин.
Сравнение: налоги и их динамика
|Год
|Ставка НДС
|Последствия для туризма
|2018
|18%
|Стабильные цены, рост внутреннего туризма
|2019
|20%
|Умеренное удорожание путевок
|2026 (план)
|22%
|Возможный рост цен на 1-2% и падение спроса
Советы шаг за шагом: как сэкономить на отдыхе
-
Бронировать путевки заранее — многие туроператоры предлагают ранние акции до 30%.
-
Использовать кэшбэк-сервисы и бонусные программы банков.
-
Рассматривать альтернативные направления: вместо популярных курортов — менее загруженные регионы.
-
Следить за скидками авиакомпаний: бюджетные билеты часто появляются в межсезонье.
-
Пользоваться агрегаторами отелей, где конкуренция ниже, чем у туроператоров.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать тур в последний момент.
→ Последствие: цена выше на 15-20%.
→ Альтернатива: бронирование за 3-6 месяцев.
-
Ошибка: ориентироваться только на "пакетные туры".
→ Последствие: ограниченный выбор и переплата.
→ Альтернатива: самостоятельное бронирование билетов и гостиниц.
-
Ошибка: не учитывать скрытые сборы авиакомпаний.
→ Последствие: расходы на багаж и питание увеличивают стоимость.
→ Альтернатива: выбирать тарифы с включенными услугами.
А что если…
А если туристический рынок не справится с налоговым давлением? Есть вероятность, что россияне будут чаще выбирать отдых внутри страны, но в более бюджетном формате. Это может означать рост спроса на гостевые дома, частные квартиры и даже автопутешествия, где затраты легче контролировать.
Плюсы и минусы нововведений
|Плюсы
|Минусы
|Рост доходов бюджета
|Удорожание туров
|Укрепление крупных игроков
|Потери для малого бизнеса
|Возможность стимулирования внутреннего туризма
|Снижение доступности зарубежных поездок
FAQ
Как выбрать тур с минимальным удорожанием после повышения НДС?
Лучше бронировать заранее, искать акции и использовать кэшбэк.
Сколько может подорожать средняя путевка?
Эксперты оценивают рост на 1-2%, но итог зависит от общей инфляции в отрасли.
Что лучше — отдых по пакетному туру или самостоятельное планирование?
Для массовых направлений дешевле турпакет, но для нестандартных маршрутов выгоднее самостоятельно.
Мифы и правда
-
Миф: туроператоры уйдут в "тень".
Правда: большинство компаний уже работают на полном налогообложении.
-
Миф: рост НДС полностью ляжет на бизнес.
Правда: бремя в итоге несет потребитель.
-
Миф: новые правила уничтожат малые агентства.
Правда: часть компаний действительно потеряет льготы, но укрупнение рынка уже идет много лет.
3 интересных факта
• В России более 38 тыс. туристических компаний, и до 80% из них используют упрощённую систему налогообложения.
• Средняя путевка за границу в 2025 году стоила около 120 тыс. рублей на семью из трёх человек.
• Туризм дает до 4% ВВП России, и любые изменения в налогообложении напрямую влияют на экономику регионов.
Исторический контекст: ключевые налоговые события
-
2000 год — НДС снижен с 20% до 18%.
-
2019 год — возврат к ставке 20%.
-
2026 год — планируемое повышение до 22%.
