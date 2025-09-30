Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бизнесмен считает налоги
Бизнесмен считает налоги
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:33

Своё добавим сверху: сколько на самом деле прибавят к стоимости путёвок в 2026 году

Минфин предложил повысить НДС для туристической отрасли до 22% с 1 января 2026 года

Рост налоговой нагрузки в ближайшие годы может изменить привычный ритм работы туристической отрасли. Министерство финансов предложило поправки к Налоговому кодексу, которые коснутся как крупных туроператоров, так и небольших агентств. Главный вопрос — как именно эти меры отразятся на стоимости туров и готовности россиян путешествовать.

Новый виток налоговой реформы

С 1 января 2026 года планируется повышение НДС с 20% до 22%. Последний раз ставка менялась в 2019 году, тогда она выросла с 18% до 20%. Теперь государство снова делает шаг в сторону увеличения налоговых поступлений, но бизнес и эксперты оценивают последствия для рынка туризма неоднозначно.

По сути, НДС — это косвенный налог, который платит конечный потребитель. Туристы, приобретая путевки, уже закладывают в цену эту нагрузку, а значит, любые изменения отражаются именно в стоимости отдыха.

"НДС — налог, который платит потребитель товара или услуги, это косвенный налог. Цены вырастут на все туры ориентировочно до 1%", — сказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Цены будут расти на все составляющие путевки… Если они вырастут к следующему году на 7%, и мы добавим свой возросший НДС, для потребителя цена изменится на 9%… Но если цены на все вырастут на 14%, и мы попытаемся туда добавить еще 2%, то потребители уже могут сказать, что это дорого, и не поедут отдыхать", — пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор "Дельфина" Сергей Ромашкин.

Сравнение: налоги и их динамика

Год Ставка НДС Последствия для туризма
2018 18% Стабильные цены, рост внутреннего туризма
2019 20% Умеренное удорожание путевок
2026 (план) 22% Возможный рост цен на 1-2% и падение спроса

Советы шаг за шагом: как сэкономить на отдыхе

  1. Бронировать путевки заранее — многие туроператоры предлагают ранние акции до 30%.

  2. Использовать кэшбэк-сервисы и бонусные программы банков.

  3. Рассматривать альтернативные направления: вместо популярных курортов — менее загруженные регионы.

  4. Следить за скидками авиакомпаний: бюджетные билеты часто появляются в межсезонье.

  5. Пользоваться агрегаторами отелей, где конкуренция ниже, чем у туроператоров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать тур в последний момент.
    → Последствие: цена выше на 15-20%.
    → Альтернатива: бронирование за 3-6 месяцев.

  • Ошибка: ориентироваться только на "пакетные туры".
    → Последствие: ограниченный выбор и переплата.
    → Альтернатива: самостоятельное бронирование билетов и гостиниц.

  • Ошибка: не учитывать скрытые сборы авиакомпаний.
    → Последствие: расходы на багаж и питание увеличивают стоимость.
    → Альтернатива: выбирать тарифы с включенными услугами.

А что если…

А если туристический рынок не справится с налоговым давлением? Есть вероятность, что россияне будут чаще выбирать отдых внутри страны, но в более бюджетном формате. Это может означать рост спроса на гостевые дома, частные квартиры и даже автопутешествия, где затраты легче контролировать.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы
Рост доходов бюджета Удорожание туров
Укрепление крупных игроков Потери для малого бизнеса
Возможность стимулирования внутреннего туризма Снижение доступности зарубежных поездок

FAQ

Как выбрать тур с минимальным удорожанием после повышения НДС?
Лучше бронировать заранее, искать акции и использовать кэшбэк.

Сколько может подорожать средняя путевка?
Эксперты оценивают рост на 1-2%, но итог зависит от общей инфляции в отрасли.

Что лучше — отдых по пакетному туру или самостоятельное планирование?
Для массовых направлений дешевле турпакет, но для нестандартных маршрутов выгоднее самостоятельно.

Мифы и правда

  • Миф: туроператоры уйдут в "тень".
    Правда: большинство компаний уже работают на полном налогообложении.

  • Миф: рост НДС полностью ляжет на бизнес.
    Правда: бремя в итоге несет потребитель.

  • Миф: новые правила уничтожат малые агентства.
    Правда: часть компаний действительно потеряет льготы, но укрупнение рынка уже идет много лет.

3 интересных факта

• В России более 38 тыс. туристических компаний, и до 80% из них используют упрощённую систему налогообложения.
• Средняя путевка за границу в 2025 году стоила около 120 тыс. рублей на семью из трёх человек.
• Туризм дает до 4% ВВП России, и любые изменения в налогообложении напрямую влияют на экономику регионов.

Исторический контекст: ключевые налоговые события

  • 2000 год — НДС снижен с 20% до 18%.

  • 2019 год — возврат к ставке 20%.

  • 2026 год — планируемое повышение до 22%.

