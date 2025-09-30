Своё добавим сверху: сколько на самом деле прибавят к стоимости путёвок в 2026 году

Рост налоговой нагрузки в ближайшие годы может изменить привычный ритм работы туристической отрасли. Министерство финансов предложило поправки к Налоговому кодексу, которые коснутся как крупных туроператоров, так и небольших агентств. Главный вопрос — как именно эти меры отразятся на стоимости туров и готовности россиян путешествовать.

Новый виток налоговой реформы

С 1 января 2026 года планируется повышение НДС с 20% до 22%. Последний раз ставка менялась в 2019 году, тогда она выросла с 18% до 20%. Теперь государство снова делает шаг в сторону увеличения налоговых поступлений, но бизнес и эксперты оценивают последствия для рынка туризма неоднозначно.

По сути, НДС — это косвенный налог, который платит конечный потребитель. Туристы, приобретая путевки, уже закладывают в цену эту нагрузку, а значит, любые изменения отражаются именно в стоимости отдыха.

"НДС — налог, который платит потребитель товара или услуги, это косвенный налог. Цены вырастут на все туры ориентировочно до 1%", — сказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Цены будут расти на все составляющие путевки… Если они вырастут к следующему году на 7%, и мы добавим свой возросший НДС, для потребителя цена изменится на 9%… Но если цены на все вырастут на 14%, и мы попытаемся туда добавить еще 2%, то потребители уже могут сказать, что это дорого, и не поедут отдыхать", — пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор "Дельфина" Сергей Ромашкин.

Сравнение: налоги и их динамика

Год Ставка НДС Последствия для туризма 2018 18% Стабильные цены, рост внутреннего туризма 2019 20% Умеренное удорожание путевок 2026 (план) 22% Возможный рост цен на 1-2% и падение спроса

Советы шаг за шагом: как сэкономить на отдыхе

Бронировать путевки заранее — многие туроператоры предлагают ранние акции до 30%. Использовать кэшбэк-сервисы и бонусные программы банков. Рассматривать альтернативные направления: вместо популярных курортов — менее загруженные регионы. Следить за скидками авиакомпаний: бюджетные билеты часто появляются в межсезонье. Пользоваться агрегаторами отелей, где конкуренция ниже, чем у туроператоров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать тур в последний момент.

→ Последствие: цена выше на 15-20%.

→ Альтернатива: бронирование за 3-6 месяцев.

Ошибка: ориентироваться только на "пакетные туры".

→ Последствие: ограниченный выбор и переплата.

→ Альтернатива: самостоятельное бронирование билетов и гостиниц.

Ошибка: не учитывать скрытые сборы авиакомпаний.

→ Последствие: расходы на багаж и питание увеличивают стоимость.

→ Альтернатива: выбирать тарифы с включенными услугами.

А что если…

А если туристический рынок не справится с налоговым давлением? Есть вероятность, что россияне будут чаще выбирать отдых внутри страны, но в более бюджетном формате. Это может означать рост спроса на гостевые дома, частные квартиры и даже автопутешествия, где затраты легче контролировать.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы Рост доходов бюджета Удорожание туров Укрепление крупных игроков Потери для малого бизнеса Возможность стимулирования внутреннего туризма Снижение доступности зарубежных поездок

FAQ

Как выбрать тур с минимальным удорожанием после повышения НДС?

Лучше бронировать заранее, искать акции и использовать кэшбэк.

Сколько может подорожать средняя путевка?

Эксперты оценивают рост на 1-2%, но итог зависит от общей инфляции в отрасли.

Что лучше — отдых по пакетному туру или самостоятельное планирование?

Для массовых направлений дешевле турпакет, но для нестандартных маршрутов выгоднее самостоятельно.

Мифы и правда

Миф: туроператоры уйдут в "тень".

Правда: большинство компаний уже работают на полном налогообложении.

Миф: рост НДС полностью ляжет на бизнес.

Правда: бремя в итоге несет потребитель.

Миф: новые правила уничтожат малые агентства.

Правда: часть компаний действительно потеряет льготы, но укрупнение рынка уже идет много лет.

3 интересных факта

• В России более 38 тыс. туристических компаний, и до 80% из них используют упрощённую систему налогообложения.

• Средняя путевка за границу в 2025 году стоила около 120 тыс. рублей на семью из трёх человек.

• Туризм дает до 4% ВВП России, и любые изменения в налогообложении напрямую влияют на экономику регионов.

Исторический контекст: ключевые налоговые события