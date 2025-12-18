Гостиницы, хостелы, предприниматели: кого именно затронет новый налог в Серпуховском округе

Серпуховский округ готовится запустить туристический налог — новый сбор для бизнеса, который размещает гостей, и параллельно перестраивает подход к развитию туризма. На фоне обсуждений зимних событий и участия в экологических инициативах власти делают ставку на системные изменения в отрасли. Об этом сообщает издание REGIONS.

Кого коснётся новый налог

В Серпухове обсуждают внедрение туристического налога, который будут платить юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере размещения гостей. В первую очередь речь идёт об отелях и аналогичных заведениях, принимающих туристов. Детали инициативы глава Серпуховского округа Алексей Шимко рассмотрел на встрече с предпринимателями из сферы гостеприимства и представителями налоговой службы.

Смысл нововведения власти связывают с развитием территории: предполагается, что сбор станет отдельным источником средств для туристических проектов. По итогам встречи участникам обозначили общий принцип: нагрузка ляжет на тех, чья деятельность напрямую связана с приёмом и размещением путешественников. При этом само обсуждение прошло в формате диалога с бизнесом и профильными ведомствами.

На что направят собранные средства

Собранные средства планируют использовать для совершенствования туристической инфраструктуры округа. В числе приоритетов называются обновление объектов, создание новых точек притяжения для путешественников и улучшение сервиса. Такой подход, как следует из обсуждения, должен поддержать не только отдельные площадки, но и общий уровень качества туристического продукта.

Власти подчёркивают, что задача не ограничивается введением нового сбора. Туристический налог рассматривается как инструмент, который позволит наращивать инвестиции в инфраструктуру и повышать привлекательность Серпухова для гостей. В результате ставка делается на связку "финансирование — обновление — рост интереса к территории".

Самооценка средств размещения и зимние проекты

Отдельной темой встречи стала самооценка коллективных средств размещения. Представители отрасли будут самостоятельно оценивать гостиницы, хостелы и другие объекты, где останавливаются туристы. Ожидается, что такой механизм поможет определить соответствие современным требованиям и понять, какие элементы нужно доработать.

Также обсуждалась подготовка к проекту "Зима в Подмосковье". В рамках подготовки планируется организация зимних развлечений и мероприятий для местных жителей и гостей региона. По сути, речь идёт о попытке усилить сезонные сценарии и сделать зимний период более насыщенным для турпотока.

Экологический акцент и "Зелёное кольцо России"

Ещё одним пунктом повестки стало возможное участие Серпухова в федеральном проекте "Зелёное кольцо России". Инициатива ориентирована на развитие экотуризма и предполагает включение территорий, готовых развивать природные маршруты и тематические направления. На встрече обсуждали, как округ может встроиться в этот проект и раскрыть свой природный потенциал.

В совокупности обсуждённые меры формируют более широкую рамку: округ одновременно вводит новый финансовый инструмент и выстраивает комплексную стратегию развития туризма. В неё включают и инфраструктурные изменения, и работу с качеством размещения, и событийные проекты. Такой подход призван связать экономику гостеприимства с долгосрочным планированием.