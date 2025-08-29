Туризм под налогом: отдыхающим в регионе уже выставили счёт
За первый квартал 2025 года в местные бюджеты региона поступило 7,5 млн рублей от туристического налога. Эта мера была введена с 1 января для дополнительного финансирования туристической отрасли и повышения качества обслуживания гостей.
Как работает налог
-
ставка сейчас составляет 1% от стоимости проживания или минимум 100 рублей в сутки;
-
с 2026 года ставка вырастет до 2%,
-
в 2027-м — до 3%,
-
в 2028-м — до 4%.
Таким образом власти рассчитывают постепенно увеличить поступления и направить их на развитие туризма.
Поддержка отрасли
На заседании правительства Пензенской области 14 августа обсуждалось развитие инфраструктуры. Власти подчеркнули:
-
ежегодно муниципалитетам выделяют 1 млн рублей на проекты внутреннего туризма,
-
в 2025 году на событийные мероприятия предусмотрено более 19 млн рублей.
