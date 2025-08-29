Туризм под налогом: отдыхающим в регионе уже выставили счёт

За первый квартал 2025 года в местные бюджеты региона поступило 7,5 млн рублей от туристического налога. Эта мера была введена с 1 января для дополнительного финансирования туристической отрасли и повышения качества обслуживания гостей.

Как работает налог

ставка сейчас составляет 1% от стоимости проживания или минимум 100 рублей в сутки ;

с 2026 года ставка вырастет до 2% ,

в 2027-м — до 3% ,

в 2028-м — до 4%.

Таким образом власти рассчитывают постепенно увеличить поступления и направить их на развитие туризма.

Поддержка отрасли

На заседании правительства Пензенской области 14 августа обсуждалось развитие инфраструктуры. Власти подчеркнули: