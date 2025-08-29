Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Памятник "Первопоселенец", Пенза
Памятник "Первопоселенец", Пенза
© commons.wikimedia.org by Danil 58rus is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:14

Туризм под налогом: отдыхающим в регионе уже выставили счёт

В Пензенской области туристический налог принёс 7,5 млн рублей в первый квартал 2025 года

За первый квартал 2025 года в местные бюджеты региона поступило 7,5 млн рублей от туристического налога. Эта мера была введена с 1 января для дополнительного финансирования туристической отрасли и повышения качества обслуживания гостей.

Как работает налог

  • ставка сейчас составляет 1% от стоимости проживания или минимум 100 рублей в сутки;

  • с 2026 года ставка вырастет до 2%,

  • в 2027-м — до 3%,

  • в 2028-м — до 4%.

Таким образом власти рассчитывают постепенно увеличить поступления и направить их на развитие туризма.

Поддержка отрасли

На заседании правительства Пензенской области 14 августа обсуждалось развитие инфраструктуры. Власти подчеркнули:

  • ежегодно муниципалитетам выделяют 1 млн рублей на проекты внутреннего туризма,

  • в 2025 году на событийные мероприятия предусмотрено более 19 млн рублей.

