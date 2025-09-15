Турция подождёт: Россия назвала только три соседние страны "райскими" для отдыха туристов
Правительство России утвердило перечень соседних государств, которые признаны благоприятными для отдыха российских туристов. В список вошли только три направления — Абхазия, Беларусь и Южная Осетия.
Суть новых правил
-
Для туроператоров, работающих исключительно с этими странами, снижены требования по финансовому обеспечению ответственности:
-
теперь достаточно от 500 тыс. руб., как и во внутреннем туризме;
-
ранее при выездном туризме требовалось 50 млн руб..
-
-
Других льгот новые нормы не предусматривают.
Этот шаг реализует положения закона, принятого в июле 2025 года, и направлен на облегчение условий работы для туркомпаний.
Как это отразится на туристах
По данным Минэкономразвития, снижение расходов туроператоров:
-
может привести к снижению цен на путёвки,
-
создаст условия для роста числа легальных игроков,
-
обеспечит туристам большую защиту, чем при самостоятельных поездках.
Мнение экспертов
Юрист, основатель агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечает, что:
-
мера способствует "обелению" рынка,
-
компании, ранее работавшие нелегально, смогут легализоваться, заплатив за гарантию всего 20 тыс. руб.,
-
в реестр выездного туризма может добавиться до сотни новых операторов,
-
они получат доступ к господдержке: освобождение от НДС, участие в профильных программах.
Итог
Абхазия, Беларусь и Южная Осетия фактически приравнены к внутреннему туризму по уровню требований к туроператорам. Для рынка это означает больше легальных предложений, а для туристов — снижение цен и рост защищённости.
