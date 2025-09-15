Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
крыло самолета
крыло самолета
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Турция подождёт: Россия назвала только три соседние страны "райскими" для отдыха туристов

Правительство РФ признало Абхазию, Белоруссию и Южную Осетию благоприятными для туризма

Правительство России утвердило перечень соседних государств, которые признаны благоприятными для отдыха российских туристов. В список вошли только три направления — Абхазия, Беларусь и Южная Осетия.

Суть новых правил

  • Для туроператоров, работающих исключительно с этими странами, снижены требования по финансовому обеспечению ответственности:

    • теперь достаточно от 500 тыс. руб., как и во внутреннем туризме;

    • ранее при выездном туризме требовалось 50 млн руб..

  • Других льгот новые нормы не предусматривают.

Этот шаг реализует положения закона, принятого в июле 2025 года, и направлен на облегчение условий работы для туркомпаний.

Как это отразится на туристах

По данным Минэкономразвития, снижение расходов туроператоров:

  • может привести к снижению цен на путёвки,

  • создаст условия для роста числа легальных игроков,

  • обеспечит туристам большую защиту, чем при самостоятельных поездках.

Мнение экспертов

Юрист, основатель агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечает, что:

  • мера способствует "обелению" рынка,

  • компании, ранее работавшие нелегально, смогут легализоваться, заплатив за гарантию всего 20 тыс. руб.,

  • в реестр выездного туризма может добавиться до сотни новых операторов,

  • они получат доступ к господдержке: освобождение от НДС, участие в профильных программах.

Итог

Абхазия, Беларусь и Южная Осетия фактически приравнены к внутреннему туризму по уровню требований к туроператорам. Для рынка это означает больше легальных предложений, а для туристов — снижение цен и рост защищённости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Which? Travel: Краков пятый год подряд занял первое место среди туристических городов Европы сегодня в 16:31

Город, где ночь в отеле стоит дешевле ужина в Риме: неожиданный лидер европейских путешествий

Краков снова стал лучшим городом Европы по версии Which? Travel. Откройте для себя секреты привлекательности этого польского города и узнайте, почему он привлекает путешественников!

Читать полностью » Около 30 пассажиров S7 не смогли вылететь из Новосибирска в Петербург из-за овербукинга — СМИ сегодня в 15:52

Замена борта срезает 30 мест: онлайн-регистрация не спасает пассажиров S7 из Новосибирска

Около 30 пассажиров S7 не смогли вылететь из Новосибирска в Петербург из-за овербукинга. Почему это происходит и что делать туристам?

Читать полностью » МЧС сообщило о спасении туристов с шестимесячным ребёнком в Сочи сегодня в 15:47

Семья с младенцем заходит в каньон Сочи: МЧС выводит из Мамедова ущелья по альпинистским перилам

Семья с младенцем заблудилась в каньоне под Сочи, но спасатели провели сложную операцию и вывели их в безопасное место.

Читать полностью » В Таиланде задержан россиянин за езду на скутере в нетрезвом виде — полиция Патонга сегодня в 15:41

Скутер увёз в отделение, а не к пляжу: Пхукет задерживает туриста — штраф 5–20 тыс. батов уже маячит

На Пхукете задержали россиянина за езду на скутере в нетрезвом виде. Разбираем, какие штрафы грозят туристам и почему без МВУ лучше не рисковать.

Читать полностью » В ЕС обсуждают возможный запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями — Euractiv сегодня в 15:35

ЕС готовит туристический стоп для россиян: что реально обсуждают и когда это может коснуться отпусков

Европейские СМИ пишут о возможном полном запрете на въезд россиян в ЕС. Что известно на самом деле и стоит ли туристам волноваться?

Читать полностью » Природа Черногории: каньон Тары, реликтовый лес и Скадарское озеро сегодня в 15:08

За горизонтом пляжей: секреты горных святилищ и каньонов Черногории

Откройте для себя неведомые уголки Черногории: пять уникальных национальных парков с захватывающими пейзажами, где природа находит свой первозданный облик.

Читать полностью » Национальные блюда Греции: сувлаки, мезе, пироги и узо сегодня в 14:04

Праздник с запахом жареного мяса: что такое Цикнопемпти и зачем греки ждут его целый год

Погрузитесь в мир греческой кухни, где еда становится настоящим ритуалом. Узнайте о лучших блюдах, которые подают на столе, и пробуйте их у себя дома!

Читать полностью » Национальные блюда Марокко: кускус, тажин и уличные шашлычки брошетт сегодня в 13:01

Кухня, в которой специи звучат громче мяса: что делает Марокко неповторимым

Марокканская кухня очаровывает разнообразием и специями. Узнайте главные секреты завтрака, основного блюда и вкуснейших десертов!

Читать полностью »

Новости
Наука

Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета
УрФО

Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России
Туризм

Посольство РФ на Кубе призвало туристов экономить заряд телефонов из-за энергокризиса
Авто и мото

Штраф за просроченный ОСАГО выписывают даже на парковке
Дом

Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными
Наука

Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека
Еда

Врач Помойнецкая назвала ошибки, которые снижают пользу завтрака
Красота и здоровье

Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet