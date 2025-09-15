Турция подождёт: Россия назвала только три соседние страны "райскими" для отдыха туристов

Правительство России утвердило перечень соседних государств, которые признаны благоприятными для отдыха российских туристов. В список вошли только три направления — Абхазия, Беларусь и Южная Осетия.

Суть новых правил

Для туроператоров, работающих исключительно с этими странами , снижены требования по финансовому обеспечению ответственности: теперь достаточно от 500 тыс. руб. , как и во внутреннем туризме; ранее при выездном туризме требовалось 50 млн руб. .

Других льгот новые нормы не предусматривают.

Этот шаг реализует положения закона, принятого в июле 2025 года, и направлен на облегчение условий работы для туркомпаний.

Как это отразится на туристах

По данным Минэкономразвития, снижение расходов туроператоров:

может привести к снижению цен на путёвки ,

создаст условия для роста числа легальных игроков,

обеспечит туристам большую защиту, чем при самостоятельных поездках.

Мнение экспертов

Юрист, основатель агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечает, что:

мера способствует "обелению" рынка,

компании, ранее работавшие нелегально, смогут легализоваться, заплатив за гарантию всего 20 тыс. руб. ,

в реестр выездного туризма может добавиться до сотни новых операторов ,

они получат доступ к господдержке: освобождение от НДС, участие в профильных программах.

Итог

Абхазия, Беларусь и Южная Осетия фактически приравнены к внутреннему туризму по уровню требований к туроператорам. Для рынка это означает больше легальных предложений, а для туристов — снижение цен и рост защищённости.