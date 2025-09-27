Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:12

Урал в топе: Свердловская область вошла в число самых посещаемых регионов России

Более 8 млн туристических поездок совершено в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области

Свердловская область оказалась в списке регионов, которые в 2024 году пользовались наибольшей популярностью у путешественников. Вместе с Челябинской и Тюменской областями регион собрал более 8 миллионов туристических поездок, сообщили в пресс-службе Росстата.

Итоги по Уральскому федеральному округу

По данным ведомства, общий показатель по УрФО составил 3,9 млн туристов. Для их размещения в округе функционируют почти две тысячи объектов: 1982 гостиницы и санатория.

Что это значит

Эксперты отмечают, что интерес к внутреннему туризму в уральских регионах продолжает расти. Популярность объясняется сочетанием природных маршрутов, культурных достопримечательностей и расширением инфраструктуры.

