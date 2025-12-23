Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Одежда в чемодане
Одежда в чемодане
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:42

Цены на отдых в России в 2026 могут "взлететь", а турист — не улететь: рынок готовит сюрприз

Рост НДС увеличит издержки турбизнеса и стоимость туров — АТОР

Стоимость отдыха внутри страны в 2026 году будет формироваться под влиянием сразу нескольких системных факторов, и универсального сценария для туристического рынка пока нет. Ключевые решения, которые ещё не приняты, способны заметно изменить ценовой баланс направлений. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Налоговая реформа и её влияние на туризм

Одним из главных факторов роста цен в АТОР называют налоговые изменения, которые вступят в силу с 2026 года. Речь идёт о новом этапе налоговой реформы, затрагивающем широкий круг предприятий, в том числе работающих в туристической сфере. Повышение НДС и распространение этого налога на бизнесы, которые ранее его не платили, увеличит издержки отрасли.

По её словам, изменения коснутся не только крупных компаний, но и малого, микро- и среднего бизнеса, что неизбежно отразится на конечных ценах для туристов.

Фактор Анапы и неопределённость прогнозов

Вторым критически важным обстоятельством остаётся ситуация с Анапой. По оценке АТОР, без понимания, будет ли курорт функционировать в полноценном формате, строить точный ценовой прогноз на 2026 год невозможно. Анапа остаётся одним из ключевых пляжных направлений внутреннего туризма, и её присутствие или отсутствие напрямую влияет на перераспределение потоков.

Ломидзе подчеркнула, что именно совокупность налоговой нагрузки и статуса анапских пляжей формирует "ландшафт внутреннего туризма" на следующий год. От этого будет зависеть не только стоимость поездок, но и спрос на альтернативные направления.

Чувствительность туристов и смещение спроса

В АТОР также обратили внимание на изменения в поведении туристов. В 2025 году россияне стали заметно чувствительнее к стоимости отдыха внутри страны, что уже привело к росту интереса к более доступным регионам, включая Крым. По прогнозу ассоциации, дальнейшее повышение цен может спровоцировать снижение спроса.

Одновременно за последний год увеличилась доля туроператоров, предлагающих туры в крупные города. Это связано с тем, что по ряду объектов размещения им удалось сформировать более конкурентные предложения. В АТОР рекомендуют туристам, планирующим поездки в Санкт-Петербург, Калининград, Москву и Подмосковье, сравнивать цены туроператоров с самостоятельным бронированием, поскольку в отдельных случаях организованные туры могут оказаться выгоднее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР сегодня в 15:03
Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей обойдутся россиянам в 150-250 тысяч рублей. Узнайте, сколько стоит отдых и как цены отличаются от российских туров.

Читать полностью » Абхазия предлагает более дешёвый новогодний отдых, чем Сочи — Турпром сегодня в 10:57
Два сценария одной ночи: Абхазия обещает уединение, Сочи — фейерверки, но цена у каждого своя

Где встретить Новый год 2026 — в спокойной Абхазии или ярком Сочи? Сравниваем цены, развлечения, погоду и атмосферу курортов.

Читать полностью » Сочи удержал самые высокие средние чеки на горнолыжных курортах — Отелло сегодня в 10:50
Ночь у горнолыжных трасс в России подорожала до "премиума": где ценник взлетел до 17,8 тысячи

Отчеты показывают значительные различия в ценах на российские горнолыжные курорты сезона 2025. Узнайте, почему Сочи остается самым дорогим и как выбрать доступный отдых среди популярных направлений России.

Читать полностью » Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet сегодня в 6:14
От пустыни до лазурных куполов: поездка по Узбекистану, которую не забывают

Откройте для себя Узбекистан за 7 дней! Путешествуйте от Ташкента до Самарканда и узнайте секреты древних городов, культового наследия и уникальных ландшафтов.

Читать полностью » За один день в Пятигорске можно пройти основные достопримечательности пешком — гиды сегодня в 2:44
Один день — и город раскрывается полностью: почему Пятигорск не требует спешки

Пятигорск за один день — реальный и насыщенный маршрут: курортный центр, гора Машук, озеро Провал и лермонтовские места без спешки и лишних затрат.

Читать полностью » Аннапурна I — самая смертельная вершина среди восьмитысячников – FreeDom Travel вчера в 21:06
Челлендж для альпинистов: Эверест, К2 и другие вершины, которые испытали силу воли лучших

Восьмитысячники — это вершины, где ставятся под сомнение пределы человеческих возможностей. Узнайте, какие горы самые опасные и сложные для восхождения.

Читать полностью » Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью вчера в 17:28
Выбрал не тот месяц — Афины показались совсем другими: когда ехать, чтобы не разочароваться

Афины — динамичный город с уникальной атмосферой, где выбор времени поездки определяет впечатления. Узнайте, когда лучше всего посетить этот удивительный город.

Читать полностью » Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов вчера в 15:51
Шенген начали выдавать быстрее, но попасть на подачу стало сложнее: что изменится для россиян в 2026 году

Сокращение сроков рассмотрения шенгенских виз для россиян становится актуальной темой. Узнайте, каковы реальные шансы на получение визы и какие преграды встали на пути к поездкам в Европу.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Китае нашли яйца динозавров, заполненные кристаллами — Diseases of Aquatic Organisms
СЗФО
Открытие станции метро Кудрово запланировали на 2029 год — Дрозденко
Авто и мото
BMW X5 стал лидером кредитных заявок на премиум авто 5–8 млн — Авито Авто
Авто и мото
Спрос на неисправные двигатели вырос на фоне дефицита запчастей — автоэксперт Ладушкин
Красота и здоровье
Опасных мутаций коронавируса не выявлено — глава Роспотребнадзора Попова
Происшествия
Меру пресечения учительнице, обвиняемой в домогательствахЮ могут смягчить — База
Красота и здоровье
Врачи предупреждают: Дед Мороз может стать источником вшей — Мухина
Красота и здоровье
Врачи спасли 60-летнего мужчину от потери зрения и жизни после травмы — Life.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet