Цены на отдых в России в 2026 могут "взлететь", а турист — не улететь: рынок готовит сюрприз

Стоимость отдыха внутри страны в 2026 году будет формироваться под влиянием сразу нескольких системных факторов, и универсального сценария для туристического рынка пока нет. Ключевые решения, которые ещё не приняты, способны заметно изменить ценовой баланс направлений. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Налоговая реформа и её влияние на туризм

Одним из главных факторов роста цен в АТОР называют налоговые изменения, которые вступят в силу с 2026 года. Речь идёт о новом этапе налоговой реформы, затрагивающем широкий круг предприятий, в том числе работающих в туристической сфере. Повышение НДС и распространение этого налога на бизнесы, которые ранее его не платили, увеличит издержки отрасли.

По её словам, изменения коснутся не только крупных компаний, но и малого, микро- и среднего бизнеса, что неизбежно отразится на конечных ценах для туристов.

Фактор Анапы и неопределённость прогнозов

Вторым критически важным обстоятельством остаётся ситуация с Анапой. По оценке АТОР, без понимания, будет ли курорт функционировать в полноценном формате, строить точный ценовой прогноз на 2026 год невозможно. Анапа остаётся одним из ключевых пляжных направлений внутреннего туризма, и её присутствие или отсутствие напрямую влияет на перераспределение потоков.

Ломидзе подчеркнула, что именно совокупность налоговой нагрузки и статуса анапских пляжей формирует "ландшафт внутреннего туризма" на следующий год. От этого будет зависеть не только стоимость поездок, но и спрос на альтернативные направления.

Чувствительность туристов и смещение спроса

В АТОР также обратили внимание на изменения в поведении туристов. В 2025 году россияне стали заметно чувствительнее к стоимости отдыха внутри страны, что уже привело к росту интереса к более доступным регионам, включая Крым. По прогнозу ассоциации, дальнейшее повышение цен может спровоцировать снижение спроса.

Одновременно за последний год увеличилась доля туроператоров, предлагающих туры в крупные города. Это связано с тем, что по ряду объектов размещения им удалось сформировать более конкурентные предложения. В АТОР рекомендуют туристам, планирующим поездки в Санкт-Петербург, Калининград, Москву и Подмосковье, сравнивать цены туроператоров с самостоятельным бронированием, поскольку в отдельных случаях организованные туры могут оказаться выгоднее.