Wildberries разозлил туррынок: агентства требуют запретить акции и кешбэки

22 октября на портале гражданских обращений к депутатам Государственной думы РФ появилось коллективное письмо от представителей туристического бизнеса. Группа турагентств предложила законодательно закрепить единые правила ценообразования и установить паритет цен между всеми участниками отрасли.

Поводом для инициативы стала недавняя акция Wildberries, предложившей скидки на туры Fun&Sun — их размер оказался сопоставим с агентским вознаграждением. Эта ситуация, по мнению представителей агентского сообщества, наглядно показала, как маркетплейсы и сторонние платформы нарушают баланс рынка и ставят в неравное положение традиционные каналы продаж.

"Считаем необходимым установить паритет цен между всеми участниками туристической отрасли — отелями, туроператорами и турагентствами, а также запретить предоставление скидок конечному потребителю, независимо от канала продажи", — говорится в обращении турагентов.

Почему вопрос цен стал острым

С момента активного выхода маркетплейсов в туристическую нишу началась борьба за клиента. Онлайн-площадки используют промокоды, банковские кешбэки и сезонные акции, создавая впечатление более низкой стоимости туров. Однако на деле, как считают агентства, эти скидки подрывают экономику туризма и нарушают принцип равных условий для всех участников.

Ситуацию усугубляет то, что большинство таких акций финансируется не туроператорами, а внешними площадками. В результате одни и те же туры продаются по разным ценам — в зависимости от точки входа, что вызывает путаницу у клиентов и недоверие к традиционным агентствам.

"Активное распространение кешбэков и скидочных программ приводит к искажению реальной стоимости турпродукта и подрывает экономику отрасли", — отмечают авторы письма.

Что предлагают турагенты

В обращении обозначено три ключевых пункта, которые должны лечь в основу будущего регулирования:

Введение единых розничных цен на туристические продукты для всех участников рынка. Запрет на предоставление скидок и скрытых бонусов конечному покупателю. Установление ответственности за нарушение принципа ценового паритета.

По мнению инициаторов, такие меры позволят устранить демпинг, сделать рынок прозрачнее и вернуть доверие потребителей.

Сравнение: как формируются цены сейчас и что хотят изменить

Параметр Сейчас После введения паритета Формирование цены Зависят от площадки, акций и кешбэков Единая цена независимо от канала продаж Конкуренция Основана на скидках и промоакциях Основана на сервисе и качестве Доход агентств Снижается из-за демпинга Становится стабильным Поведение клиента Ищет самую низкую цену Выбирает по надежности и репутации

Что даст единый стандарт

Инициаторы считают, что новая система поможет:

• прекратить ценовую гонку между агентствами и маркетплейсами;

• повысить прозрачность отрасли;

• уменьшить количество мошеннических схем;

• укрепить устойчивость бизнеса.

Такой подход уже используется в некоторых сферах — например, при продаже авиабилетов или страховых полисов, где стоимость фиксируется централизованно.

Возможные возражения

Противники идеи указывают, что полное уравнивание цен может снизить конкуренцию и лишить потребителя возможности выбора по цене. Кроме того, контроль за соблюдением паритета потребует новых механизмов надзора и дополнительных затрат со стороны государства.

Тем не менее, сторонники инициативы настаивают, что речь не идет о ручном регулировании, а лишь о создании честных условий, где цена тура не зависит от маркетинговых манипуляций.

А что если паритет введут

Если закон будет принят, клиентам предстоит привыкнуть к новой логике рынка. Туры на всех площадках станут стоить одинаково, а конкуренция сместится в плоскость качества: скорости обслуживания, персональных предложений, репутации и надежности партнера. Агентства же получат возможность планировать бизнес без страха демпинга со стороны крупных площадок.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Устранение ценовой дискриминации Снижение гибкости рынка Прозрачность для клиентов Возможный рост цен Стабильность для агентств Меньше мотивации для инноваций Рост доверия к туроператорам Угроза монополизации продаж

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать турагентство после введения паритета?

Сравнивайте не цену, а репутацию, отзывы и уровень сервиса.

Будут ли сохраняться бонусы от банков и программ лояльности?

Вероятно, часть кешбэков останется, но они будут регулироваться отдельно и не смогут влиять на итоговую цену тура.

Коснется ли это зарубежных туроператоров?

Если они работают на российском рынке, то да — условия должны быть едиными для всех.

Мифы и правда о ценовом паритете

• Миф: после введения паритета туры станут дороже.

Правда: цель инициативы — не повышение цен, а устранение манипуляций.

• Миф: исчезнут акции и спецпредложения.

Правда: промоакции возможны, но только централизованные — от самих операторов.

• Миф: потребитель потеряет выгоду.

Правда: клиент выиграет за счёт прозрачности и защиты от скрытых комиссий.

Интересные факты

В Европе паритет цен уже действует в некоторых странах для онлайн-бронирования отелей. В России аналогичная инициатива обсуждалась ещё в 2019 году, но не получила развития. По данным Ростуризма, доля онлайн-продаж туров в 2025 году превысила 55%, что усилило значение ценовой политики.

Исторический контекст

Проблема демпинга в туризме появилась ещё в начале 2000-х, когда рынок переживал активную цифровизацию. Первые конфликты между офлайн-агентствами и онлайн-площадками возникли после появления крупных сервисов бронирования, предлагающих скидки за счёт партнёрских субсидий. С тех пор вопрос ценового равновесия остаётся одной из самых острых тем в отрасли.