Wildberries разозлил туррынок: агентства требуют запретить акции и кешбэки
22 октября на портале гражданских обращений к депутатам Государственной думы РФ появилось коллективное письмо от представителей туристического бизнеса. Группа турагентств предложила законодательно закрепить единые правила ценообразования и установить паритет цен между всеми участниками отрасли.
Поводом для инициативы стала недавняя акция Wildberries, предложившей скидки на туры Fun&Sun — их размер оказался сопоставим с агентским вознаграждением. Эта ситуация, по мнению представителей агентского сообщества, наглядно показала, как маркетплейсы и сторонние платформы нарушают баланс рынка и ставят в неравное положение традиционные каналы продаж.
"Считаем необходимым установить паритет цен между всеми участниками туристической отрасли — отелями, туроператорами и турагентствами, а также запретить предоставление скидок конечному потребителю, независимо от канала продажи", — говорится в обращении турагентов.
Почему вопрос цен стал острым
С момента активного выхода маркетплейсов в туристическую нишу началась борьба за клиента. Онлайн-площадки используют промокоды, банковские кешбэки и сезонные акции, создавая впечатление более низкой стоимости туров. Однако на деле, как считают агентства, эти скидки подрывают экономику туризма и нарушают принцип равных условий для всех участников.
Ситуацию усугубляет то, что большинство таких акций финансируется не туроператорами, а внешними площадками. В результате одни и те же туры продаются по разным ценам — в зависимости от точки входа, что вызывает путаницу у клиентов и недоверие к традиционным агентствам.
"Активное распространение кешбэков и скидочных программ приводит к искажению реальной стоимости турпродукта и подрывает экономику отрасли", — отмечают авторы письма.
Что предлагают турагенты
В обращении обозначено три ключевых пункта, которые должны лечь в основу будущего регулирования:
-
Введение единых розничных цен на туристические продукты для всех участников рынка.
-
Запрет на предоставление скидок и скрытых бонусов конечному покупателю.
-
Установление ответственности за нарушение принципа ценового паритета.
По мнению инициаторов, такие меры позволят устранить демпинг, сделать рынок прозрачнее и вернуть доверие потребителей.
Сравнение: как формируются цены сейчас и что хотят изменить
|Параметр
|Сейчас
|После введения паритета
|Формирование цены
|Зависят от площадки, акций и кешбэков
|Единая цена независимо от канала продаж
|Конкуренция
|Основана на скидках и промоакциях
|Основана на сервисе и качестве
|Доход агентств
|Снижается из-за демпинга
|Становится стабильным
|Поведение клиента
|Ищет самую низкую цену
|Выбирает по надежности и репутации
Что даст единый стандарт
Инициаторы считают, что новая система поможет:
• прекратить ценовую гонку между агентствами и маркетплейсами;
• повысить прозрачность отрасли;
• уменьшить количество мошеннических схем;
• укрепить устойчивость бизнеса.
Такой подход уже используется в некоторых сферах — например, при продаже авиабилетов или страховых полисов, где стоимость фиксируется централизованно.
Возможные возражения
Противники идеи указывают, что полное уравнивание цен может снизить конкуренцию и лишить потребителя возможности выбора по цене. Кроме того, контроль за соблюдением паритета потребует новых механизмов надзора и дополнительных затрат со стороны государства.
Тем не менее, сторонники инициативы настаивают, что речь не идет о ручном регулировании, а лишь о создании честных условий, где цена тура не зависит от маркетинговых манипуляций.
А что если паритет введут
Если закон будет принят, клиентам предстоит привыкнуть к новой логике рынка. Туры на всех площадках станут стоить одинаково, а конкуренция сместится в плоскость качества: скорости обслуживания, персональных предложений, репутации и надежности партнера. Агентства же получат возможность планировать бизнес без страха демпинга со стороны крупных площадок.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Устранение ценовой дискриминации
|Снижение гибкости рынка
|Прозрачность для клиентов
|Возможный рост цен
|Стабильность для агентств
|Меньше мотивации для инноваций
|Рост доверия к туроператорам
|Угроза монополизации продаж
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать турагентство после введения паритета?
Сравнивайте не цену, а репутацию, отзывы и уровень сервиса.
Будут ли сохраняться бонусы от банков и программ лояльности?
Вероятно, часть кешбэков останется, но они будут регулироваться отдельно и не смогут влиять на итоговую цену тура.
Коснется ли это зарубежных туроператоров?
Если они работают на российском рынке, то да — условия должны быть едиными для всех.
Мифы и правда о ценовом паритете
• Миф: после введения паритета туры станут дороже.
Правда: цель инициативы — не повышение цен, а устранение манипуляций.
• Миф: исчезнут акции и спецпредложения.
Правда: промоакции возможны, но только централизованные — от самих операторов.
• Миф: потребитель потеряет выгоду.
Правда: клиент выиграет за счёт прозрачности и защиты от скрытых комиссий.
Интересные факты
-
В Европе паритет цен уже действует в некоторых странах для онлайн-бронирования отелей.
-
В России аналогичная инициатива обсуждалась ещё в 2019 году, но не получила развития.
-
По данным Ростуризма, доля онлайн-продаж туров в 2025 году превысила 55%, что усилило значение ценовой политики.
Исторический контекст
Проблема демпинга в туризме появилась ещё в начале 2000-х, когда рынок переживал активную цифровизацию. Первые конфликты между офлайн-агентствами и онлайн-площадками возникли после появления крупных сервисов бронирования, предлагающих скидки за счёт партнёрских субсидий. С тех пор вопрос ценового равновесия остаётся одной из самых острых тем в отрасли.
