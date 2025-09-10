Только через реестр: как изменятся требования к отелям и гидам

В распоряжении редакции "Турдом" оказались поправки Минэкономразвития к закону "Об основах туристской деятельности". Документ предполагает новые правила формирования турпродукта для компаний, работающих во внутреннем и въездном туризме.

Суть поправок

Туроператорам запретят сотрудничать с гостиницами и другими средствами размещения, если те не внесены в реестр классифицированных объектов .

Аналогичные требования распространяются на экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников — они также должны числиться в соответствующих реестрах Минэка.

Оптимистичный взгляд

Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора "Дельфин", считает, что серьёзных проблем не возникнет:

"К началу сентября 80-90% отелей войдут в реестр, и потери будут небольшие. Все крупные гостиницы давно прошли классификацию".

По его мнению, рынку помогла бы небольшая отсрочка — "пару месяцев для спокойного завершения работы".

Скептическая позиция

Георгий Мохов, основатель юр­агентства "Персона Грата" и вице-президент РСТ, уверен, что сложности будут:

Поправки означают дополнительную нагрузку и ответственность на туроператоров.

Сложно классифицировать объекты в заповедниках и нацпарках.

В сегменте активного, приключенческого и детского отдыха часто задействованы лагеря, полузаброшенные базы, кемпинги и глэмпинги, которые работают полулегально.

"Формальное присутствие объекта в реестре ещё не гарантирует, что он полностью законен и соблюдает все правила", — отметил эксперт.

Что ждёт рынок

Если законопроект будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию, его могут принять уже до конца года. В этом случае туроператорам придётся наладить механизмы проверки поставщиков через госреестры, чтобы избежать ручной работы и сбоев.