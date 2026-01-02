Мир без виз стал шире: куда россияне могут уехать с одним паспортом

Россияне получают всё больше возможностей для безвизовых путешествий — от ближнего зарубежья до дальних тропических берегов. Имея только заграничный паспорт (а в ряде случаев и внутренний), можно отправиться в десятки стран без оформления визы или с оформлением электронного разрешения. Актуальный обзор правил въезда по регионам подготовлен по данным издания "Петербургский дневник".

СНГ и постсоветское пространство

Самая простая часть маршрутов — страны бывшего СССР, где для россиян действуют максимально лояльные правила:

Беларусь, Казахстан, Киргизия — въезд возможен по внутреннему паспорту РФ. В Беларуси срок пребывания не ограничен, в Казахстане — до 90 дней, в Киргизии — до 30 дней (далее требуется регистрация).

Грузия — без визы и без ограничений по сроку пребывания до 365 дней.

Армения — до 180 дней без необходимости регистрации (нужен загранпаспорт).

Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан — без визы от 60 до 90 дней, регистрация по месту пребывания обязательна (обычно в первые 10-15 дней).

Молдова — до 90 дней в течение полугода.

Европа

Несмотря на визовые ограничения в странах ЕС, ряд европейских направлений остаётся доступным россиянам без визы:

Турция — до 60 дней подряд (в сумме не более 90 дней за полгода). Загранпаспорт должен быть действителен ещё минимум 4 месяца после въезда.

Сербия — до 30 дней, с возможностью продления до 90 дней; есть прямые рейсы.

Черногория, Босния и Герцеговина — до 30 дней без визы (в Черногорию часто требуется пересадка).

Северный Кипр — до 30 дней при въезде через Турцию.

Азия

Азия предлагает множество безвизовых или упрощённых направлений, как правило, при наличии действующего загранпаспорта (обычно с запасом 6 месяцев):

Таиланд — до 60 дней без визы (с 2025 года требуется онлайн-регистрация цифровой карты).

Вьетнам — до 45 дней без визы или до 90 дней по e-visa.

Китай — с сентября 2025 года введён безвизовый режим до 30 дней; Гонконг — до 14 дней, Макао — до 30 дней.

Индонезия (Бали) — виза по прибытии на 30 + 30 дней за $35.

Малайзия, Филиппины, Монголия — до 30 дней без визы.

Ближний Восток

Некоторые страны региона позволяют россиянам оставаться без визы или оформлять её по прибытии:

ОАЭ — до 90 дней без визы; паспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев.

Катар — до 90 дней без визы.

Оман — до 30 дней (виза по прибытии или электронная).

Бахрейн — до 14 дней без визы (или до 30 дней по многократной визе).

Иордания — до 30 дней (ETA или Jordan Pass).

Ливан — до 30 дней без визы; виза может быть отказана при отметках Израиля.

Израиль — до 90 дней из расчёта на 180 дней, с обязательным ETA-IL (онлайн-разрешение).

Иран — до 15 дней для организованных групп (до 90 дней в полгода).

Саудовская Аравия — до 90 дней по e-visa.

Африка

Несколько африканских направлений также открыты без визы или по визе по прибытии:

Египет — виза по прибытии на 30 дней; в Шарм-эш-Шейхе возможен бесплатный "синайский штамп" на 15 дней.

Тунис, Марокко — до 90 дней без визы.

Маврикий — до 60 дней без визы (требуются обратные билеты и подтверждение проживания).

Сейшельские Острова — до 30 дней без визы.

Танзания, Кения, Мадагаскар — до 90 дней; виза по прибытии или e-visa.

ЮАР, Намибия, Ботсвана — до 90 дней без визы.

Кабо-Верде — требуется онлайн-регистрация и виза по прибытии.

Латинская Америка и Карибский бассейн

Регион остаётся одним из наиболее дружелюбных к россиянам:

Большинство стран позволяют оставаться без визы до 90 дней, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Перу, Колумбию, Эквадор, Боливию, Уругвай, Парагвай, Венесуэлу.

Куба — до 90 дней с туристической картой.

Доминиканская Республика — до 30 дней с туристической картой.

Мексика — требуется онлайн-разрешение.

Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гватемала — до 90 дней без визы.

Ямайка — до 30 дней, Багамы — до 90, Барбадос — до 28, Тринидад и Тобаго — до 90 дней.

Океания

Несколько тихоокеанских направлений готовы принять россиян без визы: