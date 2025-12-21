Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Туристический образ в городе
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:43

От перелётов до гостиниц — без сюрпризов: рынок туризма в России ждёт большая перенастройка

Страховое покрытие поездок расширяется с 2026 года — Турпром

В 2026 году сфера туризма в России войдет в период заметных изменений: вступят в силу новые нормы, которые затронут практически каждого путешественника — от заселения в отели до защиты прав авиапассажиров. Речь идет не о точечных правках, а о комплексной перенастройке правил игры на туристическом рынке. Об этом сообщает инфогруппа "Турпром", изучившая готовящиеся и уже принятые законодательные инициативы.

Новые документы для заселения в гостиницы

Одним из наиболее обсуждаемых нововведений станет расширение перечня документов, которые можно предъявлять при заселении в отель. С 1 марта 2026 года российские туристы смогут использовать водительское удостоверение вместо паспорта. Это решение ориентировано прежде всего на автопутешественников и тех, кто предпочитает не брать с собой основной документ без необходимости.

Параллельно рассматривается возможность применения электронных документов через цифровые сервисы, включая "Госуслуги". В ряде регионов такие механизмы уже тестируются в пилотном режиме. В случае успешного внедрения туристы смогут подтверждать личность без бумажных носителей, что снизит риски утери документов и упростит процедуры заселения.

Жесткие правила бронирования и борьба с овербукингом

Существенные изменения затронут правила бронирования отелей. Гостиницы будут обязаны сохранять бронь за клиентом в течение 24 часов после расчетного часа заселения. Это означает, что задержка рейса или другие форс-мажоры больше не приведут к автоматической потере номера.

Также четко регламентируются условия отмены брони. При отказе за сутки и более до заезда туристу должны вернуть полную сумму. В случае поздней отмены или неявки отель вправе удержать оплату только за одни сутки. Отдельный акцент сделан на защите от овербукинга: если номер недоступен, гостиница обязана предоставить размещение аналогичного или более высокого уровня либо оплатить переселение в другой отель.

Контроль онлайн-агрегаторов и легальность размещения

В 2026 году появится реестр агрегаторов бронирования. Онлайн-платформы смогут работать только с теми средствами размещения, которые внесены в официальный реестр. Это решение направлено на борьбу с нелегальными отелями и апартаментами, а также на снижение числа мошеннических схем.

Дополнительно агрегаторы будут нести ответственность за достоверность информации об объектах размещения. Туристы, в свою очередь, получат больше гарантий того, что описание номера, его площадь и перечень услуг соответствуют реальности.

Новые гарантии для авиапассажиров

Поправки в авиационные правила существенно усиливают защиту пассажиров. Уже с 1 марта 2026 года при задержке рейса на 30 минут и более пассажир сможет отказаться от перелета и вернуть полную стоимость билета. Авиакомпании также будут обязаны четко информировать клиентов о причинах задержек и порядке возврата средств.

Сохраняется и расширяется перечень обязательных услуг при ожидании вылета — питание, напитки и размещение в гостинице при длительных задержках. Важным новшеством станет обязанность авиаперевозчиков предоставлять понятные инструкции по возврату билетов без бюрократических проволочек.

Страхование и дополнительные меры защиты

Закон о туристской деятельности также планируют скорректировать. Обсуждается расширение страхового покрытия, включая компенсации за задержку рейсов, потерю багажа и отмену поездки. Возможен рост минимальных страховых сумм и введение единых стандартов страхования, чтобы избежать разночтений в договорах.

В числе дополнительных мер — создание единой электронной платформы для жалоб туристов, усиление контроля за качеством услуг и повышение финансовой устойчивости туроператоров. Отдельное внимание уделяется защите персональных данных путешественников.

