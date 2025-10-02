Россияне массово меняют Турцию на Китай: что стоит за этим поворотом

Осень 2025 года показала неожиданную картину: россияне всё чаще выбирают поездки за границу, а не по стране. Туроператоры фиксируют кратный рост продаж, особенно в популярных у туристов странах Азии и Ближнего Востока.

Согласно данным "Слетать.ру", интерес к пакетным турам в целом вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом. И если раньше главными фаворитами были Турция и Египет, то теперь к ним активно подтянулись Китай, Таиланд и ОАЭ.

Популярные направления и цены

Лидером роста стал Китай. Спрос увеличился более чем втрое, а средний чек при этом снизился на 11,5%, составив около 154 тысяч рублей. Для путешественников это знак: посетить Поднебесную сегодня выгоднее, чем когда-либо.

Египет тоже порадовал туристов снижением стоимости. Средняя цена тура опустилась на 6% и теперь составляет 269 тысяч рублей.

А вот Турция пошла по обратному пути. Средний чек вырос на 9,5%, достигнув 265 тысяч рублей. В итоге отдых "all inclusive", привычный и комфортный, по цене стал сопоставим с поездкой в Азию.

ОАЭ и Таиланд держат стабильный интерес, предлагая привычное качество сервиса и широкий выбор отелей для разных бюджетов.

Сравнение направлений

Страна Изменение цен Средний чек Особенности Китай -11,5% 154 тыс. ₽ Новый лидер по спросу, необычные маршруты Египет -6% 269 тыс. ₽ Классика пляжного отдыха, доступные экскурсии Турция +9,5% 265 тыс. ₽ Комфорт и привычный сервис, но дороже ОАЭ стабильно 280 тыс. ₽* Современный сервис, шопинг, пляжи Таиланд стабильно 300 тыс. ₽* Экзотика, гастрономия, тёплое море

*средние значения по рынку.

Внутренний туризм: меньше интереса, но доступнее

Казань, Москва и Санкт-Петербург продолжают собирать школьные группы и туристов, впервые открывающих для себя культурное наследие России. Но общий интерес к внутреннему отдыху осенью снизился. Цены внутри страны остаются заметно ниже зарубежных туров: поездка в Петербург на неделю может стоить в 2-3 раза дешевле египетского пакета.

Советы шаг за шагом

Определитесь с бюджетом и сравните страны не только по ценам, но и по впечатлениям, которые они дают. Используйте агрегаторы вроде "Слетать.ру" и "Travelata", чтобы отследить динамику цен. Рассмотрите менее очевидные направления внутри России — Кольский полуостров, Карелию, Ямал или Якутия. Осенью они особенно живописны. Планируйте покупку тура заранее: чем ближе к датам каникул, тем выше вероятность переплаты. Для поездок в Китай или Таиланд уточняйте визовые условия и страховку — это обязательная статья расходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать Турцию в высокий сезон по завышенной цене.

Последствие: отдых обойдётся дороже Азии, при этом впечатления будут привычными.

Альтернатива: выбрать Китай или Египет — цена ниже, впечатления ярче.

А что если выбрать север?

Осень на Кольском полуострове, в Хибинах, на Ямале или в Якутии — это совершенно иной опыт. Северные пейзажи, первые морозные закаты, тундра и сияния делают поездку особенной. К тому же цены на аренду жилья и внутренние перелёты остаются доступными.

Плюсы и минусы направлений

Направление Плюсы Минусы Китай Низкая цена, экзотика, богатая культура Виза, перелёт дольше Египет Дешевле, чем раньше, море круглый год Ограниченный формат отдыха Турция Комфорт, "all inclusive" Подорожание, банальность впечатлений Россия Доступные цены, новые маршруты Менее тёплый климат осенью

FAQ

Как выбрать между Египтом и Турцией?

Если важен комфорт и понятный сервис — Турция. Если цена и море без переплат — Египет.

Сколько стоит тур в Китай?

В среднем около 154 тысяч рублей за неделю на двоих с перелётом.

Что лучше для осени: Азия или Россия?

Для пляжного отдыха — Азия, для атмосферных пейзажей и доступных цен — российский север.

Мифы и правда

Миф: "В Египте отдых всегда дешевле Турции".

Правда: в 2025 году Турция подорожала, но в разные сезоны ценовая разница меняется.

Миф: "Поездка в Китай обязательно очень дорогая".

Правда: в этом сезоне цены снизились, и Китай стал доступнее.

Миф: "В России осенью нечего смотреть".

Правда: северные регионы именно осенью особенно красивы.

Интересные факты

Китай впервые за десятилетие стал лидером роста турпотока у россиян. Средняя стоимость отдыха в Турции сравнялась с Азией.

Исторический контекст