Россияне массово меняют Турцию на Китай: что стоит за этим поворотом
Осень 2025 года показала неожиданную картину: россияне всё чаще выбирают поездки за границу, а не по стране. Туроператоры фиксируют кратный рост продаж, особенно в популярных у туристов странах Азии и Ближнего Востока.
Согласно данным "Слетать.ру", интерес к пакетным турам в целом вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом. И если раньше главными фаворитами были Турция и Египет, то теперь к ним активно подтянулись Китай, Таиланд и ОАЭ.
Популярные направления и цены
Лидером роста стал Китай. Спрос увеличился более чем втрое, а средний чек при этом снизился на 11,5%, составив около 154 тысяч рублей. Для путешественников это знак: посетить Поднебесную сегодня выгоднее, чем когда-либо.
Египет тоже порадовал туристов снижением стоимости. Средняя цена тура опустилась на 6% и теперь составляет 269 тысяч рублей.
А вот Турция пошла по обратному пути. Средний чек вырос на 9,5%, достигнув 265 тысяч рублей. В итоге отдых "all inclusive", привычный и комфортный, по цене стал сопоставим с поездкой в Азию.
ОАЭ и Таиланд держат стабильный интерес, предлагая привычное качество сервиса и широкий выбор отелей для разных бюджетов.
Сравнение направлений
|
Страна
|
Изменение цен
|
Средний чек
|
Особенности
|
Китай
|
-11,5%
|
154 тыс. ₽
|
Новый лидер по спросу, необычные маршруты
|
Египет
|
-6%
|
269 тыс. ₽
|
Классика пляжного отдыха, доступные экскурсии
|
Турция
|
+9,5%
|
265 тыс. ₽
|
Комфорт и привычный сервис, но дороже
|
ОАЭ
|
стабильно
|
280 тыс. ₽*
|
Современный сервис, шопинг, пляжи
|
Таиланд
|
стабильно
|
300 тыс. ₽*
|
Экзотика, гастрономия, тёплое море
*средние значения по рынку.
Внутренний туризм: меньше интереса, но доступнее
Казань, Москва и Санкт-Петербург продолжают собирать школьные группы и туристов, впервые открывающих для себя культурное наследие России. Но общий интерес к внутреннему отдыху осенью снизился. Цены внутри страны остаются заметно ниже зарубежных туров: поездка в Петербург на неделю может стоить в 2-3 раза дешевле египетского пакета.
Советы шаг за шагом
- Определитесь с бюджетом и сравните страны не только по ценам, но и по впечатлениям, которые они дают.
- Используйте агрегаторы вроде "Слетать.ру" и "Travelata", чтобы отследить динамику цен.
- Рассмотрите менее очевидные направления внутри России — Кольский полуостров, Карелию, Ямал или Якутия. Осенью они особенно живописны.
- Планируйте покупку тура заранее: чем ближе к датам каникул, тем выше вероятность переплаты.
- Для поездок в Китай или Таиланд уточняйте визовые условия и страховку — это обязательная статья расходов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: бронировать Турцию в высокий сезон по завышенной цене.
- Последствие: отдых обойдётся дороже Азии, при этом впечатления будут привычными.
- Альтернатива: выбрать Китай или Египет — цена ниже, впечатления ярче.
А что если выбрать север?
Осень на Кольском полуострове, в Хибинах, на Ямале или в Якутии — это совершенно иной опыт. Северные пейзажи, первые морозные закаты, тундра и сияния делают поездку особенной. К тому же цены на аренду жилья и внутренние перелёты остаются доступными.
Плюсы и минусы направлений
|
Направление
|
Плюсы
|
Минусы
|
Китай
|
Низкая цена, экзотика, богатая культура
|
Виза, перелёт дольше
|
Египет
|
Дешевле, чем раньше, море круглый год
|
Ограниченный формат отдыха
|
Турция
|
Комфорт, "all inclusive"
|
Подорожание, банальность впечатлений
|
Россия
|
Доступные цены, новые маршруты
|
Менее тёплый климат осенью
FAQ
Как выбрать между Египтом и Турцией?
Если важен комфорт и понятный сервис — Турция. Если цена и море без переплат — Египет.
Сколько стоит тур в Китай?
В среднем около 154 тысяч рублей за неделю на двоих с перелётом.
Что лучше для осени: Азия или Россия?
Для пляжного отдыха — Азия, для атмосферных пейзажей и доступных цен — российский север.
Мифы и правда
- Миф: "В Египте отдых всегда дешевле Турции".
Правда: в 2025 году Турция подорожала, но в разные сезоны ценовая разница меняется.
- Миф: "Поездка в Китай обязательно очень дорогая".
Правда: в этом сезоне цены снизились, и Китай стал доступнее.
- Миф: "В России осенью нечего смотреть".
Правда: северные регионы именно осенью особенно красивы.
Интересные факты
- Китай впервые за десятилетие стал лидером роста турпотока у россиян.
- Средняя стоимость отдыха в Турции сравнялась с Азией.
Исторический контекст
- 2010-е: главным направлением для россиян была Турция.
- 2020-е: на фоне пандемии вырос внутренний туризм.
- 2025 год: возвращение интереса к Азии, особенно к Китаю.
