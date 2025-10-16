Юг без солнца: почему бархатный сезон закончился, не успев начаться

Резкое похолодание и дожди в сентябре привели к ускоренному снижению туристического потока на южные курорты России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на октябрьский обзор региональной экономики Банка России, наибольшее падение зафиксировано в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.

Бархатный сезон закончился раньше обычного

"В сентябре годовые темпы снижения турпотока в макрорегионе ускорились относительно августа. Отрицательный вклад внесли Краснодарский край из-за более холодной, чем в прошлом году, погоды и Кабардино-Балкарская Республика, где из-за схода селей временно остановили работу канатных дорог", — говорится в сообщении Центробанка.

На юге европейской части страны осенние холода пришли раньше обычного — уже с первых чисел сентября. В Крыму бархатный сезон завершился в двадцатых числах месяца, а в Краснодарском крае — уже к середине.

Как регионы удерживали туристов

Несмотря на спад, другие регионы Юга и Северного Кавказа смогли частично компенсировать падение интереса к пляжному отдыху за счёт событийного туризма.

Так, Фестиваль адыгейского сыра в Адыгее привлёк около 70 тысяч гостей, а Международный буддийский форум в Калмыкии — более 7 тысяч участников из 35 стран мира. В эти дни загрузка гостиниц и отелей превышала 80%.

Официальные прогнозы остаются оптимистичными

При этом власти Краснодарского края сохраняют позитивный прогноз: по их оценке, туристический поток в бархатный сезон 2025 года достиг трёх миллионов человек, что близко к уровню прошлого года.