Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пляж Греции
Пляж Греции
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:13

Юг без солнца: почему бархатный сезон закончился, не успев начаться

Холодное начало осени обрушило турпоток на юг России

Резкое похолодание и дожди в сентябре привели к ускоренному снижению туристического потока на южные курорты России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на октябрьский обзор региональной экономики Банка России, наибольшее падение зафиксировано в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии.

Бархатный сезон закончился раньше обычного

"В сентябре годовые темпы снижения турпотока в макрорегионе ускорились относительно августа. Отрицательный вклад внесли Краснодарский край из-за более холодной, чем в прошлом году, погоды и Кабардино-Балкарская Республика, где из-за схода селей временно остановили работу канатных дорог", — говорится в сообщении Центробанка.

На юге европейской части страны осенние холода пришли раньше обычного — уже с первых чисел сентября. В Крыму бархатный сезон завершился в двадцатых числах месяца, а в Краснодарском крае — уже к середине.

Как регионы удерживали туристов

Несмотря на спад, другие регионы Юга и Северного Кавказа смогли частично компенсировать падение интереса к пляжному отдыху за счёт событийного туризма.

Так, Фестиваль адыгейского сыра в Адыгее привлёк около 70 тысяч гостей, а Международный буддийский форум в Калмыкии — более 7 тысяч участников из 35 стран мира. В эти дни загрузка гостиниц и отелей превышала 80%.

Официальные прогнозы остаются оптимистичными

При этом власти Краснодарского края сохраняют позитивный прогноз: по их оценке, туристический поток в бархатный сезон 2025 года достиг трёх миллионов человек, что близко к уровню прошлого года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Севастополе оплату проезда введут по биометрии с помощью 12.10.2025 в 23:37
Оплата взглядом: в Севастополе запустят систему оплаты в транспорте без карт и телефонов

В Севастополе оплату проезда «улыбкой» запустят с 25 октября: биометрические терминалы появятся на катерах и паромах, а позже — в наземном транспорте.

Читать полностью » В Анапе очищают побережье от следов мазута после выбросов на берег 12.10.2025 в 23:30
Следы мазута в море: в Анапе продолжают очистку пляжей после аварии в Керченском проливе

На побережье Анапы обнаружили незначительные следы мазута — специалисты ежедневно очищают пляжи после аварии танкеров в Керченском проливе.

Читать полностью » Минздрав Крыма: женщины всё чаще рожают первого ребёнка после 30 лет 10.10.2025 в 23:03
Крым меняет представления о материнстве: всё больше женщин решаются рожать после тридцати

Всё больше женщин решаются стать мамами после тридцати. Почему возраст первых родов растёт, какие риски несёт поздняя беременность и как к ней подготовиться.

Читать полностью » В Крыму открыли горные тропы для туристов — список маршрутов и уровни сложности 10.10.2025 в 21:58
Крым переворачивает привычки туристов: самые яркие виды — не у моря, а над облаками

Осенью Крым раскрывает свою вторую жизнь — тропы, ведущие к облакам. Где искать лучшие маршруты, чем славится Штангеевская тропа и зачем идти на Берег каменных крокодилов?

Читать полностью » Крымские биологи сообщили о начале грибного сезона: первые опята и рядовки появились в горах 09.10.2025 в 23:41
Красивые шляпки маскируют опасность — как отличить подарок осени от обмана

После долгого зноя Крым оживает — на яйлах и в лесах появляются первые грибы. Когда ждать белых и как избежать ошибок на тихой охоте?

Читать полностью » Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября 09.10.2025 в 22:20
Осень показала характер: Крым накрывают ливни и штормовой ветер

В Крыму начинаются затяжные дожди и похолодание. Синоптики предупреждают о влиянии южного циклона, который принесёт ветер и осадки почти на всю неделю.

Читать полностью » В Крыму модернизированы лесные питомники для выращивания двух миллионов саженцев в год 09.10.2025 в 21:15
Крым зарастает заново: что скрывается за зелёным перевоплощением полуострова

Крым готовится к зелёному прорыву: сотни гектаров леса, тысячи саженцев и десятки питомников должны вернуть полуострову его природное дыхание уже к 2028 году.

Читать полностью » На агровыставке Золотая осень-2025 Ростовская область заключила два соглашения на 11 млрд рублей 09.10.2025 в 12:26

Ростовская область укрепляет статус одного из самых привлекательных регионов для бизнеса.

Читать полностью »

Новости
Наука
NP: немецкие физики обнаружили 21-ю форму льда, способную существовать при комнатной температуре
Туризм
МВД России опровергло слухи о запрете на выезд мужчин призывного возраста
Спорт и фитнес
Men Today: преподаватель Анушка Шенн назвала "Лодочку" лучшим упражнением для пресса
Технологии
Microsoft продлит обновления антивируса Defender на Windows 10 до 2028 года
Культура и шоу-бизнес
Ники Минаж заявила о возможной отмене нового альбома после конфликта с Jay-Z и Roc Nation
Авто и мото
30% городских аварий происходят из-за нарушителей дистанции
Наука
Палеонтолог Дельклос: в Эквадоре нашли янтарь возрастом 112 миллионов лет
Авто и мото
Дилеры не имеют права навязывать допоборудование при продаже нового авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet