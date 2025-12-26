Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вонсан в Северной Корее
© commons.wikimedia.org by stngiam is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:01

От закрытой страны к новому курорту: КНДР готовит туристический сюрприз для россиян

Турпоток из России в КНДР вырос более чем вдвое — Александр Козлов

Рост турпотока между Россией и КНДР стал заметным на фоне восстановления транспортных связей и запуска курортных проектов, которые еще несколько лет назад казались недоступными для иностранцев. Об этом сообщает РБК. Власти двух стран рассматривают туризм как одно из практических направлений двустороннего сотрудничества, способное дать быстрый и измеримый эффект.

Новые туристические программы и совместные проекты

Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы и не исключают реализацию совместных проектов в сфере туристической инфраструктуры. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии Александр Козлов. По его словам, речь идет не только о маршрутах для организованных групп, но и о более комплексных форматах отдыха.

Министр подчеркнул, что при формировании программ учитываются культурные и природные особенности Северной Кореи. Такой подход, по мнению российской стороны, делает направление более привлекательным для туристов, ищущих нестандартные маршруты и новые впечатления. В перспективе это может привести к расширению линейки турпродуктов и росту интереса со стороны российских путешественников.

Рост турпотока и прогнозы на ближайшие годы

По данным, озвученным Козловым, турпоток из России в КНДР в 2024–2025 годах вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. В 2024 году Северную Корею посетили около 4 тысяч россиян, а в 2025 году ожидается уже порядка 7 тысяч туристов. Эти цифры отражают устойчивую тенденцию к восстановлению поездок.

"Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя", — сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Рост интереса он связал с возобновлением работы горнолыжного курорта Масикрен, а также с открытием прибрежного курорта в Вонсане.

Транспортное сообщение как ключевой фактор

Отдельное внимание стороны уделяют развитию транспортного сообщения между странами. В июне впервые за пять лет пассажирский вагон из Северной Кореи по маршруту Пхеньян — Москва прибыл на Ярославский вокзал. Перевозки по этому направлению были приостановлены во время пандемии COVID-19.

В июле в Пхеньяне приземлился первый самолет прямого рейса из Москвы с российской делегацией во главе с Александром Козловым. Прямое авиасообщение также было прервано в период пандемии. Ранее, в августе 2023 года, северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила перелеты во Владивосток, что стало первым шагом к восстановлению регулярных пассажирских перевозок.

