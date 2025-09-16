Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Рынок живёт и развивается без Booking, но надолго ли: агрегаторы зовут государство в союзники

Российские агрегаторы бронирования попросили господдержку для выхода за рубеж

На форуме "Отдых/Leisure", открывшемся в Тимирязев-Центре, представители онлайн-платформ бронирования вновь подняли вопрос о господдержке. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин подчеркнул: после ухода международных игроков российские сервисы за три года сформировали "здоровую конкуренцию внутри страны" и начали осваивать зарубежные рынки.

Рост рынка

  • По данным "Островка", летом 2025 года количество бронирований иностранцами в российских отелях выросло на 10% к прошлому году.

  • В целом по агрегаторам фиксируется рост самостоятельных бронирований в сфере въездного туризма более чем на треть.

  • Сегодня у крупных платформ — более 2 млн партнёров по всему миру, а предложения охватывают 200+ стран.

В чём нужна помощь

Александр Брагин отметил, что продвижение за рубежом требует больших инвестиций и конкурировать с гигантами уровня Booking и Trip.com крайне сложно.
Поэтому агрегаторы хотели бы получить от государства:

  • компенсацию маркетинговых расходов,

  • поддержку в развитии на внутреннем рынке с возможностью реинвестировать доходы в международное продвижение.

Скепсис экспертов

Юрист Георгий Мохов считает, что госфинансирование маркетинга агрегаторов малореалистично:

"Государственные меры поддержки устроены иначе. Логичнее помогать через цифровую интеграцию — электронные визы, госуслуги, миграционный контроль. Это действительно упростит въезд туристов".

Позиция власти

Схожим образом рассуждают и в Госдуме. Вопрос обсуждается между АТАГ и комитетом по туризму и развитию инфраструктуры. Пока окончательного решения нет, но вероятность прямого финансирования из бюджета невысока.

