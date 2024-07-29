Туристы из Курской области прервали свой отдых в Турции из-за болезни близкого родственника, проведя там 4 из запланированных 8 ночей. Они подали иск на возврат стоимости тура и компенсацию морального вреда, включая затраты на срочные авиабилеты обратно.
Суд, однако, отклонил их требования, указывая на то, что туроператор выполнил свои обязательства, перечислив средства за полный срок проживания в отеле, и факт болезни родственника не является основанием для полного возврата средств за использованный тур.
Туроператор компенсировал часть расходов, а турагент не нес ответственности за выполнение услуги, так как выполнил свои обязательства. Решение районного суда поддержано судебной коллегией по гражданским делам, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Stern1994 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Политолог Коновалова: в Венесуэле продолжит нарастать протестный потенциал
Протестный потенциал Венесуэлы будет только нарастать по итогам президентских выборов, хотя возможности оппозиции ограничены, считает политолог СПбГУ Ксения Коновалова. Об этом она рассказала "Ленте.ру".
В Британии оштрафовали российского бизнесмена из-за обхода санкций
Согласно сообщению агентства Bloomberg, управляющая компания, ответственная за активы российского бизнесмена Петра Авена в Великобритании, дала согласие на выплату свыше 960 тысяч долларов в рамках завершения расследования о возможном обходе санкций.
Daily Mail: найдены факторы образа жизни, которые снижают риск развития деменции на 50%
Исследование, опубликованное в журнале The Lancet и обсужденное в Daily Mail, выявило 14 изменяемых факторов образа жизни, которые могут снизить риск развития деменции на 50%.
Врач Кабанов: морс является самым освежающим напитком в жару
Врач Алексей Кабанов порекомендовал морс как самый полезный и освежающий напиток в жару, отмечая его преимущества перед квасом, содержание которого иногда увеличивается за счёт добавления сахара.