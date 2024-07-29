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Туристы не смогли выиграть тур за прерванный отдых в Турции из-за болезни родственника
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Туристы не смогли выиграть тур за прерванный отдых в Турции из-за болезни родственника

Туристы из Курской области прервали свой отдых в Турции из-за болезни близкого родственника, проведя там 4 из запланированных 8 ночей. Они подали иск на возврат стоимости тура и компенсацию морального вреда, включая затраты на срочные авиабилеты обратно.

Суд, однако, отклонил их требования, указывая на то, что туроператор выполнил свои обязательства, перечислив средства за полный срок проживания в отеле, и факт болезни родственника не является основанием для полного возврата средств за использованный тур.

Туроператор компенсировал часть расходов, а турагент не нес ответственности за выполнение услуги, так как выполнил свои обязательства. Решение районного суда поддержано судебной коллегией по гражданским делам, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Stern1994 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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