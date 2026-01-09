Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:27

Не просто передумали: реальная угроза жизни — ваш козырь для возврата всей суммы за тур

Турист имеет право на полный возврат средств при угрозе здоровью — Роспотребнадзор

Отказ от запланированного путешествия не всегда означает финансовые потери для туриста — в ряде случаев закон прямо обязывает туроператора вернуть деньги в полном объеме. Ключевым фактором здесь становится угроза жизни и здоровью человека, отправляющегося в поездку. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, разъясняя права потребителей туристических услуг.

Когда возможен полный возврат средств

В Роспотребнадзоре пояснили, что турист имеет право отказаться от тура, если возникли обстоятельства, которые создают реальную угрозу его жизни или здоровью. В такой ситуации клиент вправе требовать полный возврат денежных средств, а ответственность за компенсацию целиком возлагается на туроператора.

Речь идет о случаях, когда поездка становится небезопасной по объективным причинам, не зависящим от воли туриста. При этом ведомство подчеркивает: отказ от тура должен быть обоснован именно факторами риска, а не субъективным изменением планов. Тогда возврат средств осуществляется без удержаний.

Обязанности турфирмы при продаже тура

Отдельное внимание Роспотребнадзор уделил качеству информации, которую турист получает при покупке путевки. По мнению ведомства, безопасность путешественника напрямую зависит от того, насколько полно и достоверно турфирма раскрывает условия поездки. Клиент должен заранее знать все характеристики тура, его точную стоимость, перечень услуг и возможные риски.

"Туроператор или турагент обязан информировать клиента о характеристиках туристического продукта, стоимости услуг, а также о лицах, предоставляющих эти услуги. Кроме того, туристам следует быть осведомленными о необходимости самостоятельной оплаты дополнительных услуг, не включенных в пакет", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отсутствие такой информации может стать основанием для споров и претензий со стороны потребителя.

Значение договора и проверки туроператора

В ведомстве также напомнили о важности правильного оформления документов. Договор на оказание туристических услуг должен быть заключен в письменной форме и составлен в двух экземплярах. В нем обязательно указываются полная стоимость тура, детальное описание услуг, а также права и обязанности сторон.

Кроме того, туристам рекомендуется заранее проверять, включен ли туроператор в официальный реестр и имеет ли он финансовое обеспечение. Речь идет о страховании ответственности или банковской гарантии, которые служат дополнительной защитой клиента в случае возникновения проблем. Эти меры позволяют снизить риски и обеспечить реальную возможность возврата средств при наступлении спорных ситуаций.

