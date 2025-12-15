Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Отдых в Венесуэле
© commons.wikimedia.org by Enzo861 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:18

Отпуск по плану отменили без согласия: новогодний тур обернулся конфликтом с оператором

Смена полётной программы Pegas привела к жалобам туристов

Изменение полётной программы в разгар туристического сезона обернулось конфликтом между туроператором и клиентами, рассчитывавшими провести новогодние каникулы в одном направлении, а получившими предложение заменить его другим. Речь идёт о решении Pegas Touristik временно перенаправить рейсы из Венесуэлы на Кубу, что устроило далеко не всех туристов. Об этом сообщает портал "ТурДом", в редакцию которого поступило обращение от турагента с жалобой на ситуацию с возвратом средств.

Забронированный отдых и спор о возврате

Как рассказал турагент Дмитрий В., его клиенты оформили тур на венесуэльский остров Маргарита ещё летом. Вылет из Москвы был запланирован на 3 января, а в счёт поездки внесена частичная предоплата в размере 100 тысяч рублей. После изменения полётной программы туристы решили отказаться от поездки и запросили возврат средств.

По словам представителя агентства, заявление на возврат было направлено туроператору заранее. Однако в ответ Pegas Touristik сослался на условия договора и сообщил, что возврат возможен только после даты несостоявшегося тура.

"Направили от турагентства заявление на возврат, но туроператор, сославшись на договор с нами, ответил, что это возможно только по окончании даты несостоявшегося тура. Считаем это нарушением прав потребителя, собираемся писать досудебную претензию", — пояснил турагент Дмитрий В.

Какие альтернативы предложил туроператор

Ранее Pegas Touristik сообщил клиентам о возможных вариантах замены венесуэльского направления. Туристам предложили отдых в отелях Кубы аналогичного или более высокого уровня либо отмену тура с зачислением его стоимости на депозит для будущих поездок. Такой формат, как отмечают участники рынка, нередко используется при изменении полётных программ.

Однако часть туристов не согласилась с предложенными альтернативами, настаивая именно на возврате денежных средств, а не на переносе или замене направления. Это и стало поводом для спора.

Правовая позиция туристов

Ситуацию прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. По её словам, если условия, предложенные туроператором, не устраивают туристов, они вправе обратиться с заявлением на возврат напрямую, в том числе через турагента. При этом действует норма закона о защите прав потребителей.

Как пояснила специалист, "по Закону "О защите прав потребителей” требование должно удовлетворяться в течение 10 дней". На практике, добавила она, туроператоры чаще всего предпочитают решать подобные вопросы в досудебном порядке, не доводя дело до конфликта.

